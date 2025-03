Dankbare Jutta Leerdam deelt emotionele beelden van prachtige verrassing Jake Paul

Jutta Leerdam werd onlangs gigantisch verrast door het huwelijksaanzoek van Jake Paul, maar dat was niet de enige surprise voor de topschaatsster. Paul had namelijk nog iets in petto en dat zorgde voor emoties bij Leerdam.

Hij had namelijk geregeld dat Ruud en Monique, de ouders van Leerdam, helemaal vanuit Nederland waren overgekomen om het aanzoek te vieren. Daar wist Leerdam zelf niets van, waardoor ze enorm verrast werd door de verschijning van haar ouders op het strand. Ze vloog hen meteen emotioneel in de armen.

Turbulente periode voor Jutta Leerdam

Dat was niet alleen vanwege de verrassing het geval, maar ook vanwege de turbulente periode die het gezin moest doormaken. De moeder van Leerdam kampte namelijk met gezondheidsproblemen. Daardoor was het moment extra speciaal voor de schaatsster, schrijft ze op Instagram. "Afgelopen jaar was ik zo bang dat mijn moeder er niet zou zijn in de volgende stappen van mijn leven, dus ik ben zo dankbaar dat ik dit hem hen kan vieren."

Dolblije Leerdam

Op de beelden is de zien hoe Leerdam dolblij in de lucht springt als ze haar ouders ziet. Ze noemt het vervolgens een core memory, een herinnering die haar altijd bijblijft. Haar ouders knuffelen vervolgens uiteraard ook Paul, die eerder hun dochter ten huwelijk vroeg. Dat maakte het stel zaterdag wereldkundig, waarna het internet 'ontplofte' en de twee wereldnieuws werden.

Dat de ouders van Leerdam ook op Saint-Lucia, een eiland in de Caraïben, waren was al uitgelekt. De schoonmoeder van Leerdam - Pam Stepnick - deelde al intieme beelden van het feestje mét de vader en moeder van de Nederlandse topschaatsster.

Niet alleen felicitaties

De felicitaties stroomden binnen na het aanzoek, maar niet iedereen lijkt even enthousiast over het aanstaande huwelijk. Angela de Jong is bijvoorbeeld erg sceptisch. Ze heeft haar bedenkingen bij het stel en vond het nodig om daar in een talkshow Renze op in te gaan. "Ik ben benieuwd hoe lang het duurt."