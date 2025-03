Jutta Leerdam en Jake Paul ontvangen felicitatie van absolute superster na 'beste dag óóit': 'En nu een kind!'

Jutta Leerdam en Jake Paul stappen in de nabije toekomst in het huwelijksbootje. Onlangs deed de Amerikaan een aanzoek, waarop de Nederlandse schaatstopper volmondig 'ja' antwoordde. Op sociale media deelden ze beelden van het moment en het regende reacties.

De post die zaterdagmiddag werd geplaatst tikt bijna de miljoen likes aan. 'Wij zijn verloofd', schrijven Leerdam en Paul bij een reeks foto's op een wonderschone locatie. In het wit gehuld gaat de Amerikaanse bokser, influencer, YouTuber en ondernemer op zijn knie. Hij is omringt door kaarsen en witte rozen. Leerdam straalt eveneens in het wit.

Topschaatsster Jutta Leerdam gaat trouwen met Jake Paul: 'Kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn' Topschaatsster Jutta Leerdam en haar vriend Jake Paul gaan trouwen. Dat heeft het showbizzkoppel bekendgemaakt via sociale media. Paul pakte groots uit met het aanzoek. 'We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn', aldus het verloofde stel.

'We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn', plaatst het kersverse verloofde stel verder bij de post. In de comments reageert Leerdam nog: 'Dit is de beste dag óóit!'

Felicitaties van veel bekendheden

Maar dat is slechts één van de duizenden reacties. Leerdam is een bekend schaatser, terwijl Paul in de Verenigde Staten enorm populair is. Die twee werelden mengen zich in de comments en op andere manieren. Zo zijn er felicitaties van onder anderen Lieke Klaver, Mental Theo, Abby Wetherington (de ex van Jake) en YouTuber Kingbach.

Dolgelukkige Jutta Leerdam pronkt met enorme verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'De beste dag óóit' Jutta Leerdam is momenteel de gelukkigste vrouw op aarde. De 26-jarige topschaatsster is verloofd met haar vriend Jake Paul. Dat deelde het koppel op Instagram, waar ook de mooie verlovingsring te zien was.

Logan Paul, Jakes grote broer, deelt de foto van het aanzoek in zijn verhaal met de tekst 'kleine broer is verloofd!!!'. 'Zo blij voor deze twee, dit is zo mooi', reageert Leerdams schoonzus Nina Agdal, die met Logan is getrouwd. De mooiste reactie komt van rapper Wiz Khalifa (39,4 miljoen volgers op Instagram), die zegt: 'Gefeliciteerd. En nu een baby zodat ik unc Wiz kan zijn.'

Wiz Khalifa is bekend van nummers als See You Again (bekend van Furious 7) en Young, Wild & Free met Bruno Mars.

Stralend powerkoppel

Leerdam en Paul vonden elkaar via het internet. Dat gebeurde in het voorjaar van 2023. In eerste instantie zag de schaatsster het niet zitten in de hyperenthousiaste Amerikaan. Maar in het echt bleek hij een goedzak en kreeg hij Leerdam aan het lachen. De twee zochten elkaar telkens op bij ieder vrij moment op de (schaats)kalender.

Schaatstopper Jutta Leerdam hint opnieuw op ingrijpende verhuizing: 'Het breekt mijn hart' Topschaatsster Jutta Leerdam heeft na een lang en slopend seizoen vakantie. De Nederlandse schaatstopper verblijft dicht bij haar geliefde Jake Paul op Puerto Rico. Ook is ze weer herenigd met haar beste vriend Thor. Het lijkt weer een puzzelstukje richting een ingrijpende verhuizing.

Want beiden hebben een volle agenda. Leerdam als schaatsster - al zit het seizoen er nu op - en Paul als bokser en ondernemer. Inmiddels zijn ze dolgelukkig samen op Puerto Rico, waar de Amerikaan woont.