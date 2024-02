Jutta Leerdam sluit roerige periode af met 'maar' brons op haar 1000 meter

Jutta Leerdam is op de 1000 meter op de WK afstanden in Calgary teleurstellend op een derde plaats geëindigd. De Nederlandse specialiste en uittredend wereldkampioen moest genoegen nemen met brons, achter Miho Takagi en Mei Han.

Leerdam opende nog fantastisch en reed ook het snelste volle rondje na de start. Maar daarna verloor ze veel snelheid, waardoor ze op de streep flink tekort kwam om de tijd van Takagi aan te vallen. De Japanse pakte haar eerste individuele wereldtitel ooit op de 1000 meter. Dat deed ze in een rit tegen ploeggenote Han uit China. Op de laatste kruising kon ze naar Han toe rijden en won ze mede daardoor goud. Leerdam was regerend wereldkampioene en olympisch kampioene op de 1000 meter. In de wereldbeker moest ze de 1000 meter aan Takagi laten.

Jutta Leerdam breekt mediastilte na brons op 1000 meter: 'Eigenlijk ben ik helemaal niet blij' Jutta Leerdam werd bij de WK afstanden schaatsen 2024 derde op haar geliefde 1000 meter. Na afloop wilde ze eindelijk weer iets tegen de pers zeggen.

0,01 seconde van zilver

Leerdam wist dat ze onder de 1:13 moest rijden om Takagi te kunnen kloppen. Dat zag er in de eerste anderhalve ronde nog prima uit, maar ze kakte in het slot te ver in. Uiteindelijk kwam ze nog wel tot brons, maar is ze wel uittredend wereldkampioen. Het verschil met het zilver van Han was wel maar 0,01 seconde. Antoinette Rijpma-de Jong werd achter Leerdam vierde.

1. Miho Takagi 1:12.83 2. Mei Han 1:13.27 +0.44 3. Jutta Leerdam 1:13.28 +0.45 4. Antoinette Rijpma-de Jong 1:13.61 +0.78 5. Kimi Goetz 1:13.68 +0.85 6. Isabel Grevelt 1:13.92 +1.09

Roerige periode

Het was een roerige periode voor Leerdam, die de afgelopen weken sukkelde met een enkelblessure. Daardoor verloor ze een beetje het plezier in het schaatsen en barstte ze zelfs een keer in huilen uit voor de camera van de NOS. Dat had ook mede te maken met persoonlijke problemen. Haar moeder is namelijk ziek. Nadat de bom gebarsten was bij Leerdam, besloot ze een mediastilte in te lassen om zich voor te bereiden op deze WK afstanden.

Evenaring persoonlijk record

Rijpma-de Jong reed op de 1000 meter een evenaring van haar persoonlijk record van 1:13.61. Ze moest daarna nog vier ritten wachten om te zien wat dat waard was. Maar bij de eerste rit met toppers werd ze al verwezen naar de 'best of the rest'-positie. Takagi reed onder de 1:13 en ook Mei Han was een stuk sneller dan Rijpma-de Jong.

Indrukwekkende Isabel Grevelt

Isabel Grevelt was de eerste Nederlander op de 1000 meter. Ze opende waanzinnig snel en perste er ook een uitstekend eerste vol rondje uit. In de laatste buitenbocht reed ze door en met 1:13.92 reed ze als eerste onder de 1:14 en maar net boven haar persoonlijk record. Ze versloeg Erin Jackson ook nog eens in een rechtstreeks duel.