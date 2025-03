Jutta Leerdam heeft probleem met nieuw project Jake Paul: 'Denk dat het nog steeds wennen is'

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn de afgelopen dagen wereldnieuws. De Nederlandse topschaatsster en haar Amerikaanse partner maakten zaterdag bekend te gaan trouwen. Dat was groot nieuws, omdat het stel wereldwijd behoorlijk bekend is. Dat zal alleen maar toenemen nu de realityserie over de schoonfamilie van Leerdam deze week vertoond wordt. Daar heeft de Nederlandse schaatsster een grote rol in, maar dat vindt ze niet alleen maar leuk.

De eerste aflevering van de serie Paul American verschijnt donderdag 27 maart op HBO Max. Daarin worden de broers Jake en Logan gevolgd, maar uiteraard komen ook hun partners Leerdam en supermodel Nina Agdal veelvuldig in beeld. Net als de rest van de familie. Waar de broers al jarenlang gewend zijn aan constante publiciteit in de Verenigde Staten, is dat voor Leerdam anders.

Wennen voor Jutta Leerdam

Dat onthult haar verloofde in gesprek met The Sun. Leerdam zit volgens hem niet zo te wachten op de serie, omdat er behoorlijk veel gefilmd wordt in haar privéleven. "Ik denk dat Jutta er nog steeds niet van houdt", stelt Paul. "Ik denk dat ze het nog steeds wennen vindt en dat ze het niet prettig vindt hoe ze wordt afgeschilderd in de handen van een team aan editors."

Waar Leerdam via haar eigen social media kan doen en laten wat ze wil, is dat bij een realityserie natuurlijk anders. Daar moet Leerdam volgens de man die haar onlangs ten huwelijk vroeg behoorlijk aan wennen. "Ik begrijp dat het soms moeilijk is als mensen je op een manier proberen af te schilderen dan de werkelijkheid is."

Ook Agdal, de partner van Leerdams schoonbroer Logan Paul, moest wennen aan het idee van een realityserie. Daar had Logan wel een handige oplossing voor. "Ik heb een PowerPoint gemaakt en gezegd: je moet een realityster worden. Zo heb ik het haar verkocht." En dat lukte, uiteindelijk. Al speelt er ook wat anders mee. "Weet je, HBO Max betaalt goed."

Kinderwens Jutta en Jake

Leerdam en Paul zagen vorig jaar dat Logan en Agdal in september een dochtertje kregen. Dat smaakt bij de partner van Leerdam in ieder geval naar meer. Hij ziet snel kinderen krijgen wel zitten, zeker vanwege de kleine van Logan en Agdal. "Ik denk dat het goed zou zijn voor onze kinderen als qua leeftijd dicht bij elkaar zitten."

Waar is de serie te zien?

De serie Paul American begint donderdag 27 maart met een eerste aflevering. Elke week komt er een nieuw deel online. De laatste aflevering van dit seizoen verschijnt op donderdag 15 mei. Er komen dus acht afleveringen online bij HBO Max.