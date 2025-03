Jutta Leerdam maakt zich na bewogen WK op voor dagje strand op speciale plek

Jutta Leerdam was dé grote ster bij de WK afstanden afgelopen weekend. De schaatsster pakte liefst drie medailles en stond vol in de spotlights. Dat kwam mede door de aanwezigheid van haar wereldberoemde vriend Jake Paul, waar ze nu ook nog steeds mee is.

Sterker nog: Leerdam en Paul stapten na de WK afstanden in het Noorse Hamar samen in een privévliegtuig en vlogen naar Puerto Rico, waar de bokser en influencer woont. De topschaatsster laat op TikTok weten dat 'de allerbeste dag' heeft gehad en dat ze zich nu opmaakt voor een heerlijk stranddagje.

'Wanneer je 24 uur geleden nog een WK hebt geschaatst en nu onderweg bent naar het strand in Puerto Rico', schrijft Leerdam bij de video. Ze is te zien in een soort strandjurk met daaronder een bikini. In de video playbackt ze mee met de volgende zin: 'I am f*cking crazy, but I am free.'

WK afstanden

Leerdam had één groot doel voor het eindtoernooi in Noorwegen en dat was goud op de 1000 meter. Dat lukte niet: grote concurrent Miho Takagi was sneller en landgenote Femke Kok ook. Het werd dus 'slechts' een derde plek. Op de 500 meter verraste Leerdam juist met een tweede tijd, wederom achter Kok. Bij de teamsprint stuntte Leerdam samen met Angel Daleman en Suzanne Schulting door goud te pakken.

Paul zag het allemaal vanaf de eerste rang gebeuren. Hij genoot samen met wat vrienden en de familie van Leerdam van het schaatsfeestje in Hamar. The Problem Child - zoals hij in de Verenigde Staten wordt genoemd - was er zelfs op uitnodiging van de schaatsbond ISU. Zij konden nog het een en ander leren van een topentertainer als Paul, dacht Leerdam.

Realityserie

De fans van het koppel kunnen binnenkort genieten van een inkijkje in het leven van de Paul-familie. Vanaf donderdag 27 maart is de realityserie American Paul te zien op HBO Max. Aan de cover te zien lijkt er een speciale rol weggelegd voor Leerdam, die wordt aangekondigd als 'de olympische vriendin'. De 26-jarige topschaatsster hoopt volgende winter hoge ogen te gooien op de Olympische Winterspelen van Milaan, nadat zij in 2022 al zilver pakte op de 1000 meter.