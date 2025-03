Jake Paul duikt het bed in bij Jutta Leerdam, die intieme beelden deelt: 'Grote doelen in het leven'

Jutta Leerdam heeft Noorwegen verlaten met drie WK-medailles om haar nek. En om die van haar Amerikaanse vriend Jake Paul, want hij draagt die plakken graag. Ze vlogen samen naar Puerto Rico in Pauls privéjet. Daarvan laat Leerdam maandag intieme beelden zien.

Op TikTok showt Leerdam hoe het er tijdens de trip hoog in de lucht aan toe gaat. Paul heeft meer dan genoeg ruimte in zijn jet om daarin te baden in luxe. Ook een bed ontbreekt niet in het interieur. Na het harde werk bij de WK afstanden lijkt Leerdam wel te verlangen naar die rustplek.

Jutta Leerdam en Jake Paul in bed

Zij en Paul nemen samen plaats in het bed, dat is voorzien van een bruinwit dekentje en witte lakens. Leerdam - die met Nederland de teamsprint won, tweede werd op de 500 meter en derde op de 1000 meter - is gehuld in een comfortabele pyjama.

Paul heeft geen behoefte aan een shirt en houdt het bij een lange roze broek en witte sokken. Staand naast het bed duikt hij erin, om vervolgens knus te knuffelen met zijn 'olympische vriendin'.

Grote doelen

Met de tekst die Leerdam bij de beelden zet, steelt ze de harten van haar volgers."Als je allebei grote doelen hebt in het leven, maar je ook al gewonnen hebt door elkaar te vinden", is haar romantische conclusie.

Die warme woorden vallen goed bij de mensen die een reactie achterlaten. "Het is gek hoe blij je kan worden met het geluk van een ander", schrijft iemand.

Kinderen

Vlak voor het vertrek deelde Leerdam met de wereld hoe zij en Paul op de luchthaven wachten tot ze mogen vertrekken. Paul draagt haar drie medailles en doet een dansje. Een volger vraagt zich af waar Paul de gore moed vandaan haalt om te pronken met prijzen die hij niet zelf heeft gewonnen.

Maar Leerdam stelt in een reactie de klager gerust: "Ik verlies ze altijd hahaha, hij wil ze bewaren, om ze aan onze kinderen te tonen." Niet dat het tweetal momenteel kinderen heeft, overigens. Wel zei Paul in een video op zijn YouTube-kanaal dat hij verwacht dat Leerdam na haar carrière een paar flinke Paul-baby's 'eruit gaat poepen'.

