Fascinatie voor opvallende Jake Paul en Jutta Leerdam tijdens WK afstanden: 'Dat zegt ze dan doodleuk'

Jutta Leerdam stond niet zo in het middelpunt van de aandacht als dat ze had gehoopt tijdens de WK afstanden. Ze stelde met brons 'teleur' op 'haar' 1000 meter en pakte alleen op de ploegenachtervolging goud. Maar haar aanwezigheid in Hamar en vooral die van haar Amerikaanse vriend Jake Paul werd wel breed uitgemeten. "Fascinerend", vindt Rutger Castricum het fenomeen.

Tijdens De Oranjezondag moest presentatrice Hélène Hendriks natuurlijk aandacht besteden aan de zeer succesvolle WK afstanden voor Nederland, met liefst acht keer goud. Ze vroeg tafelgast Merel Ek naar haar hoogtepunt, want die had liggend op de bank genoten van het spektakel in Noorwegen. Politiek verslaggeefster Ek koos een 'heel sentimenteel' tafereel.

Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen' Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

Vader en zoon Wennemars

Dat tussen vader en zoon Wennemars na de sensationele zege op de 1000 meter van zoonlief Joep. Die vloog zijn bekende vader in de armen en schaatsicoon Erben hield het niet droog. "Een heel mooi moment tussen twee generaties", noemde Ek het. Talkshowgast Jack van Gelder, voormalig commentator van onder meer het Nederlands elftal, was het daar roerend mee eens. "Dit is het mooiste wat je mee kan maken."

Erben Wennemars grapt naar zwangere Ireen Wüst: 'Misschien kun je er over twintig jaar over meepraten' Zaterdag zorgde Joep Wennemars voor een verrassing tijdens de WK afstanden in Hamar door de favorieten Jenning de Boo en Jordan Stolz te verslaan in de 1000 meter en zich de wereldtitel toe te eigenen. Met zijn overwinning volgt hij in de voetsporen van zijn vader, Erben Wennemars, die zondag in de schaatsuitzending vol trots reageerde: "Het is ontzettend mooi, echt geweldig."

Jutta Leerdam en Jake Paul

Presentatrice Hendriks sneed daarna het onderwerp Jutta Leerdam aan. Vooral het feit dat haar vriend Paul alle ruimte kreeg in Hamar, viel haar op. "Hij is een verschijning op zich. Maar is dit een goed idee of overdreven?", doelt Hendriks op het feit dat Paul en een aantal cameraploegen overal in de schaatstempel opdoken.

Dolverliefde Jake Paul eert 'allerknapste' vriendin Jutta Leerdam en sneert naar haar haters Jake Paul was dit weekend eregast bij de WK afstanden in het Noorse Hamar. De Amerikaanse bokser zag daar zijn vriendin Jutta Leerdam drie medailles pakken. Na afloop van het schaatstoernooi had hij een duidelijke boodschap voor haar haters.

'Fascinatie voor Jake Paul'

Vaste sidekick Rutger Castricum, voormalig boegbeeld van televiziezender Powned, keek vooral 'met heel veel fascinatie'. "Ik vind het fascinerend. Ze hebben tegenwoordig ook zo'n reallife soap. Staan ze daar op het middenterrein met zes camera's om hen heen. Schaatsen is verder nederig, klein, klungelig, leuk en Nederlands", schetst hij het contrast tussen 'vroeger' en hoe Paul nu de schaatswereld op z'n kop zet.

'Onzekere' Jutta Leerdam in tranen na teleurstelling op WK: 'Achteraf is het te veel geweest' Het was niet de race van Jutta Leerdam. Haar geliefde 1000 meter verliep niet zoals ze had verwacht en ze moest het uiteindelijk doen met een 'teleurstellende' derde plek. Dit maakte veel emotie los bij de 26-jarige schaatster.

Opmerkelijke uitspraak Jutta Leerdam

Castricum viel ook een opmerkelijke uitspraak van Leerdam op, na haar derde tijd op de 1000 meter. "Ze zegt dan doodleuk voor de camera dat ze voor zichzelf weet dat ze de beste is. Dat zal wel die Jake Paul zijn die zegt dat ze gewoon moet zeggen dat ze de beste is", lacht Castricum om het opmerkelijke gesprek. Hendriks verdedigt de Nederlandse topschaatsster meteen: "Ik vind haar een hele sterke vrouw."