Jutta Leerdam is enorm geschrokken van de video's die haar verloofde Jake Paul heeft gedeeld op Instagram. De Nederlandse topschaatsster is er op z'n zachtst gezegd niet zo blij mee, laat ze weten in haar nieuwste TikTok.

De Amerikaanse bokser Paul baarde opzien door een AI-video te delen, waarop hij zoenend te zien was met zijn komende tegenstander. The Problem Child neemt het op 14 november op tegen Gervonta Davis. Eerder deelde Paul al een video van de staredown met Tank, met daarbij de veelzeggende tekst: 'Neem je kind mee naar het werk.'

Davis is namelijk maar 1,66 meter, terwijl Paul (1,85) bijna twintig centimeter langer is. Het zorgt opnieuw voor een veelbesproken gevecht. Volgens de critici vecht de verloofde van Leerdam zelden of nooit tegen een vechter van dezelfde lengte, hetzelfde gewicht én ongeveer dezelfde leeftijd.

Sarcasme bij Jutta Leerdam

Door de nepvideo hoopt Paul waarschijnlijk te laten zien niet bang te zijn voor zijn komende tegenstander. 'Het maakt niet uit wat ze zeggen, ik zal altijd van je houden spanky tanky.' Leerdam vindt het helemaal niks, laat ze merken op TikTok. 'Top, fantastisch, geweldig', schrijft ze sarcastisch bij een video.

De 26-jarige topsprintster is momenteel samen met haar verloofde in Nederland. Terwijl ze in de auto zitten, maken zij nog een video voor het bekende sociale medium. Paul playbackt: 'Ik kan nou niet zeggen of je boos bent of niet.' Wanneer Leerdam benadrukt dat ze niet boos is, voegt de 28-jarige El Gallo nog toe: 'Maar je klinkt wel boos...'

Bezoekje aan Nederland

Paul is samen met hond Thor naar Nederland gekomen, waardoor Leerdam weer helemaal in haar nopjes is. 'En uit het niets voelt het leven weer compleet', verscheen als tekst in een andere TikTok-video die ze op vrijdag plaatste. Ook zei ze daarover: 'De beste verrassing'.

Leerdam rijdt aan het einde van deze maand haar eerste wedstrijd. De NK afstanden staat namelijk van 31 oktober tot en met 2 november op het programma in Thialf. De specialiste op de 1000 meter wil vooral pieken op 29 en 30 december, als het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen wordt gehouden.