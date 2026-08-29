Jutta Leerdam geniet nog altijd van haar leven op de ranch van Jake Paul. Het stel is ook steeds meer bezig met het verwelkomen van dieren op de ranch en de topschaatsster heeft al direct een nieuwe liefde gevonden.

Leerdam heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over haar schaatscarrière. In oktober staan de eerste wedstrijden alweer voor de deur, maar de olympisch kampioene is nog niet op de schaatsbaan in Thialf gesignaleerd. Leerdam maakte voor het afgelopen schaatsseizoen al bekend dat de kans aanwezig was dat ze na de Olympische Winterspelen zou stoppen, omdat ze kinderen wil met Paul. De Spelen in Milaan waren voor haar bijzonder succesvol met goud op de 1000 meter en zilver op de 500.

Nieuwe aanwinst

Terwijl alle Nederlandse schaatsfans wachten op het besluit van Leerdam, lijkt zij daar zelf niet echt mee bezig te zijn. De topschaatsster geniet van haar leven op de ranch van Paul in de Verenigde Staten en zijn villa in Puerto Rico. Leerdam is op dit moment op de ranch in Georgia en daar krijgt de boerderij steeds meer vorm. Paul heeft al verschillende dieren en daar kwam deze week een nieuw familielid bij. Leerdam is tot over haar oren verliefd.

Op haar TikTok poseert Leerdam met de nieuwste aanwinst van de ranch: een geit. Het beestje heeft in ieder geval de onverdeelde aandacht van de schaatsster, die met een 'vol hart' een video plaatst. "Rijk in het leven, omdat ik deze vorm van liefde mag ervaren", vertelt Leerdam. De dieren op de ranch van Paul krijgen zo te zien genoeg liefde van zijn verloofde.

Jake Paul

Inmiddels gonst het rondom Paul ook van de geruchten. De Amerikaan wil dolgraag de boksring weer in en daagt verschillende mensen uit, maar hij is nog altijd herstellende van zijn dubbele kaakbreuk na de knock-out tegen Anthony Joshua. Daarom mag Paul de ring nog niet in en heeft hij extra tijd voor zijn MMA-promotie MVP. Met die promotie hoopt hij op te kunnen boksen tegen de kracht van de UFC.