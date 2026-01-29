Topschaatsster Jutta Leerdam maakt zowel op het ijs indruk als daarbuiten. Dat zien ook oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As. Zij vinden dat de 27-jarige een voorbeeld voor velen is. "Dat is natuurlijk heel mooi."

De ex-tophockeysters hebben naar het filmpje van Leerdam in samenwerking met haar sponsor Odido gekeken. Daarin speelde ook haar vader een grote rol. 'Beelden en boodschap van vader Jutta Leerdam zorgen voor kippenvel', luidt de stelling in de podcast van Sportnieuws.nl. "Ja, eens", begint Van As. "Het is best wel algemeen bekend dat zij een hele hechte band heeft met haar vader ook."

De twee herkenden ook wat van zichzelf in de commercial. "Eigenlijk hoor je hem daar praten en je ziet ook beelden van haar van vroeger, van de kleine Jutta, dat ze zelfs nog een backhand slaat met hockey", vervolgt Van As. "Ja mooi", vindt Hoog. "Want ze heeft ook nog gehockeyd toen ze jong was", legt Van As uit.

Eigen pad bewandelen

In de video staat ook de mentaliteit van de schaatsster centraal. Ze benadrukt dat ze haar dromen, haar hart en haar eigen pad volgt. "Nou ja, daar staat zij ook wel om bekend", zegt Van As. "Dat ze zelf haar keuzes maakt en zich eigenlijk niet gek laat maken door wat anderen van iets vinden. Dat zegt haar vader eigenlijk ook: 'Wat mensen er ook van vinden, positief of negatief, jij bewandelt echt je eigen pad.' En dat is natuurlijk heel mooi."

Emotioneel

Het is zelfs een beetje emotioneel. "Vervolgens hoor je ook een spraakmemo van hem via de telefoon... Ja, dat blijft toch bijzonder om zoiets te zien en dat raakt natuurlijk ook heel veel mensen, zulke beelden", aldus de tweevoudig olympisch kampioen. "Super slim. Haar waarde, marketingtechnisch, is natuurlijk zó groot", vindt Hoog. "Zij is zo'n inspiratiebron voor heel veel jonge meiden. Maar gewoon wereldwijd, zij heeft natuurlijk een paar giga-sponsordeals, doet het gewoon heel slim."

Goed presteren

"Ze is een opvallende verschijning, heeft een opvallend privéleven, presteert goed." Haar sportcarrière lijdt niet onder al haar andere activiteiten. "Als ze nou heel slecht zou presteren dan zou de lol er alweer een beetje vanaf zijn. Maar zij blijft ook gewoon ondanks al die aandacht goed presteren en dat vind ik wel heel knap."

"Ja dat is het zeker", vindt ook Van As. "Want het brengt natuurlijk ook weer meer druk met zich mee. Dan krijg je zoveel aandacht. Als je hele dikke contracten hebt, dan wil je het natuurlijk ook waarmaken. Dat je het waard bent. En voor jezelf natuurlijk ook, want je wil zelf ook gewoon bewijzen van: ik ben de beste en ik wil gewoon straks een gouden medaille op de olympische spelen halen." "Ja, het kan gewoon allebei", vult Hoog aan. "En presteren, en een opvallende verschijning zijn buiten het schaatsen." "Dus chapeau, mooie commercial", besluit Van As.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skidiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.