Femke Kok is op de Olympische Winterspelen dé topfavoriete voor goud op de 500 meter, maar ook op de 1000 meter liet ze dit seizoen al meerdere keren zien dat ze kan winnen. De topschaatsster kreeg afgelopen weekend in een rechtstreeks duel tegen landgenote Jutta Leerdam echter een flinke dreun te verwerken. Schaatsicoon Marianne Timmer ziet dat Kok moeite heeft in de strijd met Leerdam.

Kok begon het weekend in Inzell nog overtuigend met een baanrecord op de 500 meter. De drievoudig wereldkampioene won daarmee alweer voor de 23e keer op rij op de kortste afstand. Op de 1000 meter was het echter een totaal ander verhaal. De topschaatsster van Team Reggeborgh werd door Leerdam in een direct duel op bijna een seconde gereden.

"Die 500 is zo'n makkie, dat is voor haar kat in het bakkie. De 1000 meter is daarentegen spannend, want dan wordt ze opgejaagd. Dat is wel een ander gevoel", concludeert Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud na de laatste grote test voor de Winterspelen.

Angst bij Kok

Het grote verschil moet voor Kok een signaal zijn dat er werk aan de winkel is volgens Timmer: "Het is ook goed om even na te denken van: we zijn er nog niet, dus we moeten nog wel eventjes de puntjes op de i zetten dus. De rit is nog niet gewonnen door Jutta, maar ze heeft iedereen toch wel een beetje op scherp gezet hierdoor."

Timmer ziet een groot verschil in hoe Kok beide afstanden aanpakt: "De 500 meter is de schoen die haar past en als je kijkt hoe ze die rijdt dan vind ik dat zij die 1000 meter harder moet kunnen rijden, maar daar zit soms iets van angst."

Loting belangrijk op Spelen

Kok won dit seizoen drie van de zeven 1000 meters waar ze aan de start stond, maar werd geklopt door Leerdam bij de twee wedstrijden waar ze in dezelfde rit reden. De loting kan op de Spelen dan weleens een doorslaggevende factor worden volgens Timmer: "Ik denk dat het voor Femke beter zou zijn dat ze niet tegen Jutta rijdt in een rechtstreeks duel. Jutta is ook imposant. Ik zou me kunnen voorstellen, doordat ze af en toe weleens even van zich laat zien of horen, dat je misschien wel onder de indruk zou kunnen raken."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.