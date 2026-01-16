2026 belooft een spannend jaar te worden voor Max Verstappen. De Nederlander gaat op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, waar nieuwe reglementen ingaan. Ook krijgt Verstappen er een nieuwe teamgenoot bij. Hij luidde het nieuwe jaar in ieder geval goed in met zijn vriendin Kelly Piquet.

Verstappen kwam afgelopen seizoen twee schamele puntjes te kort om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden. Dat hij al zo dichtbij kwam, was een klein wonder. Rond de zomerperiode stond hij namelijk 104 punten achter op toenmalig WK-leider Oscar Piastri. Uiteindelijk ging diens collega Lando Norris er met de wereldtitel vandoor.

Ondanks dat was Verstappen trots na afloop van het zinderende titelgevecht. "We hebben het ze nog een keer laten zien dat we op dit moment de beste zijn. Dank jullie allemaal met de comeback in de tweede helft van het seizoen. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Wees niet teleurgesteld, dat ben ik ook zeker niet", sprak hij.

'Prachtige start' van 2026

Daarna ging de (korte) vakantie in, die hij uiteraard beleefde met zijn vriendin, bonusdochter Penelope en zijn eigen kindje Lily. Het gezin reisde af naar Brazilië om daar de feestdagen door te brengen. Ook de jaarwisseling maakten Verstappen en Piquet daar mee. Een fotoreeks daarvan dumpte de Braziliaanse een tikkeltje verlaat op Instagram.

'2026 begint prachtig', zette Piquet erbij. Daarbij heeft ze vooral zelf de hoofdrol. Op vier van de vijf foto's poseert de Braziliaanse gewillig. Niet gek, gezien haar werk als model. Ze koos een prachtige locatie op het strand en droeg een mooie jurk. Op de laatste foto geeft ze Verstappen, gehuld in het wit een kus op de wang. Schoonmoeder Sophie Kumpen laat twee poppetjes met hartjesogen achter als reactie.

Nieuwe auto, nieuwe start

Donderdag (Amerikaanse tijd) presenteerde Verstappen samen met Red Bull de nieuwe kleurstelling voor 2026. Er is sprake van een andere tint blauw en de bolide is glanzender. Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd.

"Er is nog veel onbekend, er zijn grote veranderingen aan de motor en de auto", zei Verstappen bij de presentatie. "In eerste instantie zal ik tijdens de testdagen de tijd nemen om me aan te passen. We zijn erg gemotiveerd. Het kost altijd even tijd om ergens aan te wennen. Je moet doorhebben hoe je het meeste uit de auto kunt halen en je op je gemak voelen in de auto. Ook met de nieuwe motor zal het even wennen zijn", aldus Verstappen.