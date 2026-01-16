Max Verstappen rijdt vanaf dit jaar in andere kleuren dan we van hem gewend zijn. Voor het eerst in een aantal jaar heeft Red Bull Racing namelijk de kleurstelling voor de gloednieuwe auto (RB22) aangepast. Afgelopen nacht werd de bolide gepresenteerd in Detroit.

De plek van de onthulling is niet onlogisch, gezien de nieuwe samenwerking van Red Bull en motorfabrikant Ford, dat gehuisvest is in Motor City. Dat is gelijk ook te zien in de kleursamenstelling voor 2026. Er is gekozen voor een andere kleur blauw en de auto glanst meer dan voorheen. Verstappen en de rest van Red Bull Racing zijn ook in nieuwe pakjes gehesen.

Nieuwe kleurstelling Red Bull

Jarenlang reed Verstappen rond in een matte Red Bull, wiens kleurstelling nauwelijks veranderde. Dat is voor 2026 wel anders. Het geel en rood en Red Bull zijn nog hetzelfde als voorheen, vooral de blauwe tint is donkerder. Dat is geïnspireerd op de samenwerking met Ford en het eerste seizoen (2005) van de blikjesgigant in de Formule 1.

"Oh, ik vind het mooi, het ziet er heel fraai uit", is de eerste reactie van de viervoudig wereldkampioen op het moment dat hij het doek dat op de auto ligt wegtrekt. "Het is eigenlijk heel mooi. Dit blauw is erg mooi", zegt Verstappen met een goedkeurend gezicht. "Het is de glans. Dat wordt ziek tijdens nachtraces", verzekert Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van de Nederlander.

Nieuwe regels in 2026

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in. Er komen grote aerodynamische vernieuwingen en de hybridemotoren veranderen: 50 procent van de energie wordt opgewekt door de accu. Verstappen verbond zijn toekomst aan de nieuwe regels. "Als het niet leuk is, zie ik mezelf niet doorgaan", zei hij vorig jaar. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull.

Om aan de nieuwe auto te wennen zijn er extra testdagen ingepland. Eind januari (27 tot en met 30) wordt er gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Dat is nog besloten voor de fans. Ook in februari zijn er nog twee testmomenten in Bahrein. Eerst van 11 tot en met 13 en vervolgens van 18 tot en met 20 februari. Op zondag 8 maart is de eerste grand prix in Australië.