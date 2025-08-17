Voor Max Verstappen zullen de afgelopen maanden ongetwijfeld als een rollercoaster hebben gevoeld. De Nederlandse F1-wereldkampioen werd dit jaar voor het eerst vader, maar moest haar door de vele races ook vaak misen. Verstappen geniet momenteel met Lily en zijn vriendin Kelly Piquet van een welverdiende vakantie en de Braziliaanse stond stil bij een bijzonder jublieum van hun dochter.

Verstappen en Piquet, die al dochter Penelope kreeg tijdens een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, zijn sinds 2020 samen en in het voorjaar beviel de Braziliaanse van hun eerste kindje samen. Lily werd eind april geboren en dus heeft zij inmiddels haar eerste 100 dagen op de aardbol erop zitten. Dat was voor Piquet reden om een reeks bijzondere beelden daarvan te delen. '100+ dagen van mijn Lily', schrijf de partner van de viervoudig wereldkampioen erbij.

Ze deelt een filmpje waarin de kleine Lily haar vinger vastpakt, toont hoe ze haar borstvoeding geeft en ook is te zien hoe Penelope haar kleine halfzusje de fles geeft. Ook is Nelson Piquet jr., de broer van Kelly die in het verleden in de Formule 1 reed, te zien met zijn twee nichtjes. Victoria Verstappen, de zus van Max, geniet met volle teugen van de plaatjes, want zij reageert met een hartje op het bericht van haar schoonzus. Piquet stuurt op haar beurt ook weer een hartje terug naar de jongere zus van haar vriend.

GP van Nederland

Verstappen kan nog zeker een week genieten van zijn vakantie, want hij hoeft zich pas aan het einde van de maand weer te melden op een circuit voor een race. Dat is wel gelijk bij één van de belangrijkste grands prix van het jaar, want de Red Bull-coureur mag van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus zijn kunsten gaan vertonen op het circuit van Zandvoort bij de GP van Nederland.

Dat was jarenlang het domein van Verstappen. De race keerde in 2021 na een lange afwezigheid terug op de kalender en de Nederlander liet de thuisfans direct juichen door in eigen huis te winnen. Dat herhaalde Verstappen in 2022 en 2023, maar in 2024 werd hij voor het eerst geklopt. McLaren-coureur Lando Norris troefde hem toen af.

Norris lijkt met teamgenoot Oscar Piastri dit jaar de grote favoriet om als eerste over de finish te komen. McLaren won 11 van de 14 races dit jaar en het team gaat dan ook ruim aan de leiding in de constructeursstand. Piastri staat in de WK-stand bovenaan met negen punten meer dan Norris. Verstappen is nog wel de nummer 3, maar staat al 97 punten achter op de Australiër en wist bij de vorige vier races niet eens het podium te halen.