Max Verstappen kan nog even genieten van de zomervakantie samen met zijn gezin. Eind augustus rijdt de coureur van Red Bull pas weer, op eigen circuit. Da's goed nieuws voor Penelope, de dochter die Verstappens vriendin Kelly Piquet kreeg met oud-coureur Daniil Kvyat.

De Formule 1-kalender is helemaal volgepropt, dus Verstappen en co zijn vaak van huis. Des de kostbaarder is de tijd samen. Gelukkig voor het gezin is er nu zomerstop. Het geeft de Nederlandse coureur om leuke dingen te doen met zijn 'bonusdochter', zoals hij Penelope noemt.

Samen op het water

De familie Verstappen-Piquet was vrijdag samen op het water. Dat werd door de Braziliaanse influencer op de gevoelige plaat vastgelegd en op Instagram gedeeld. Eerst volgden beelden van het schitterende uitzicht, daarna een selfie met dochter Penelope. Die lag even later in de zee met haar bonusvader.

Max com Penelope aproveitando o summer break. 🌊#MaxVerstappen pic.twitter.com/adEyqSVNAH — Max Verstappen Brasil (@BRMaxVerstappen) August 15, 2025

Verstappen had een onderwaterscooter meegenomen. Dat is een apparaat waarmee iemand zich snel en zonder moeite over het water kan vervoeren. De Nederlander had blijkbaar geen zin om te zwemmen. Op zijn rug lag Penelope, die zich stevig vast greep om het middel van Verstappen. De twee waren uiteraard voorzien van brillen tegen het opspattende water. Piquet filmde het hele gebeuren en zette het op haar Instagram Story.

F1 keert bijna terug

Verstappen heeft nog even voordat hij terugkeert in de Formule 1. Eind augustus vindt de Grand Prix van Nederland plaats in Zandvoort. Het is de voorlaatste keer dat het complete circus afreist naar de Nederlandse badplaats. Na 2026 verdwijnt de Dutch GP van de F1-kalender. Na de terugkeer in 2021 won Verstappen de eerste drie edities, vorig jaar was Lando Norris er de beste.

Ook dit jaar lijkt de zege naar een McLaren te gaan. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri domineren de Formule 1. Samen waren ze goed voor elf overwinningen in veertien grands prix. De overige zeges waren voor Verstappen (2) en George Russell. Een vijfde wereldtitel op rij voor de Nederlander lijkt daardoor ook ver weg. Hij staat op 97 punten achterstand van de Australiër Piastri. Norris heeft negen punten minder dan zijn teamgenoot.