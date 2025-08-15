Het ging dit seizoen maandenlang over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Lange tijd leek hij volgens velen op weg naar Mercedes, maar de Nederlander blijft 'gewoon' bij Red Bull. Een legende uit de sport komt nu echter met een opvallende theorie.

Juan Pablo Montoya denkt te weten waarom viervoudig wereldkampioen Verstappen bij Red Bull blijft. Volgens de Colombiaan kon Verstappen dit seizoen, het jaar waarin hij geen kampioen lijkt te worden, zijn prijskaartje niet verdedigen in onderhandelingen met andere teams.

Gesprekken met Toto Wolff

Verstappen bevestigde in Hongarije dat hij tot eind 2026 bij Red Bull blijft, ondanks geruchten over een overstap naar Mercedes en gesprekken met Toto Wolff. De onderhandelingspositie van Verstappen is echter verzwakt door de mindere prestaties van Red Bull dit jaar. Montoya, winnaar van zes GP's, stelt dat Verstappen vorig jaar dankzij zijn dominantie wellicht 100 miljoen dollar had kunnen eisen, maar nu niet meer in die positie verkeert.

Weinig keus voor Verstappen?

"Ik denk niet dat Max veel keus had," verklaarde Montoya tegenover Coinpoker. "Als ik vorig jaar met Verstappen had onderhandeld, toen hij de wereldtitel won, had hij me 100 miljoen dollar gevraagd."

Nu liggen de kaarten anders. Verstappen rijdt in een matige Red Bull en staat slechts derde in de WK-stand, ver achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Montoya kost dat de Nederlander een flinke smak geld en een goeie onderhandelingspositie.

Minder dominante auto

"Dit jaar rijdt hij in een minder dominante auto", ziet Montoya. "Zijn prijs is wellicht gehalveerd. Misschien is dat de reden waarom hij is gebleven. Mogelijk dacht Max dat hij 50 miljoen kon krijgen en dat elke onderhandelingspartner in een sterkere positie zou zijn, wetende dat Max meer gebrand was op een vertrek dan dat een ander team hem wilde hebben."

Verstappen blijft dus bij Red Bull. En dat zou dus gewoon met keiharde knaken te maken hebben. "Vorig jaar was er veel geld nodig om Verstappen te strikken", weet Montoya. Dit jaar denk ik dat je met hem kunt onderhandelen. Je kunt hem een redelijker bedrag bieden. Toto zou Verstappen nu de helft kunnen bieden van wat hij vorig jaar had geëist."

Over twee weken mag Verstappen weer laten zien wat hij waard is. Eind deze maand staat namelijk de GP van Zandvoort op het programma. Met 187 punten staat hij derde in de WK-stand. Het gat met Norris (275) en Piastri (284) is gigantisch.