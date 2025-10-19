Max Verstappen hoopt zondag bij de GP van de Verenigde Staten de druk in de titelstrijd nog verder op te voeren op de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De Nederlander zal dat echter moeten doen zonder zijn vriendin Kelly Piquet, maar zij lijkt haar vriend met hulp van dochter Lily wel op een bijzondere manier te steunen.

Verstappen had twee maanden geleden de hoop eigenlijk al opgegeven om voor een vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden, maar plotseling lijkt alles weer nodig. De Red Bull-coureur is in korte tijd flink ingelopen op Piastri en Norris. Verstappen heeft nog 55 punten achterstand op WK-leider Piastri, maar hij begint zondag vanaf pole position en de Australiër vanaf plek zes.

De Red Bull-coureur won zaterdag vanaf pole position ook al de sprintrace en voelt zich dus als een vis in het water op het circuit in Austin. Dat terwijl hij het zonder zijn geliefde moet doen. Piquet leeft echter weldegelijk met haar vriend mee. Ze reageerde na de kwalificatie al verheugd via Instagram en plaatste op dat medium enkele uren voor de race een bijzondere foto.

Piquet toont daarop namelijk een baby met een speciaal truitje. Daarop staat een beertje, die een shirt aan heeft met de Amerikaanse vlag erop. Vermoedelijk is de baby op de foto hun dochter Lily, maar dat laat Piquet zelf nog in het midden. Zij en Verstappen werden eerder dit jaar de trotse ouders van hun eerste kindje samen. De Braziliaanse heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

Verstappen maakt titelstrijd plotseling spannend

Verstappen had een paar races geleden nog een achterstand van meer dan 100 punten op Piastri en leek dus volledig kansloos voor titelprolongatie, maar door twee zeges. een tweede plek in Singapore en de overwinning in de sprintrace van zaterdag is die achterstand in korte tijd bijna gehalveerd.

In Austin valt voorlopig alles goed voor Verstappen, want in de sprintrace vielen beide McLaren's door een incident in de eerste bocht uit. De Nederlander pakte later op de dag ook nog pole position voor de race van zondag. Norris start direct achter hem, maar Piastri moet vanaf de zesde plek beginnen. Verstappen kan dus een enorme slag slaan in de titelstrijd.