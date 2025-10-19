Max Verstappen verkeert in absolute topvorm. De Formule 1-coureur won zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten met overtuiging. Daarmee loopt hij verder in op WK-leider Oscar Piastri en nummer twee Lando Norris.

Verstappen was uitstekend weg bij de start, die een stuk minder rommelig was dan zaterdag bij de sprintrace. Norris verloor wel zijn tweede plek aan Charles Leclerc, wat in het voordeel van Verstappen spreekt in de strijd om het wereldkampioenschap.

In ronde zeven (van de 56) kwam er een virtual safety car op de baan, omdat Carlos Sainz uit de wedstrijd lag. Kimi Antonelli van Mercedes was ook bij de botsing betrokken, maar kon zijn race wel hervatten. Verstappen (die op mediums startte) liet zich er niet door afleiden en liep langzaam maar zeker weg bij Leclerc (softs). Na dertien ronden lag de Limburger vier seconden voor op de Monegask.

Bedankje voor Leclerc

Dat gat werd groter en groter, omdat Norris (op mediums) maar niet voorbij kwam aan Leclerc. De Ferrari-coureur hield de deur potdicht. Door het continue vechten tussen de twee coureurs, lag Verstappen na twintig ronden al negen seconden voor. Uiteindelijk ging Norris in de 21e ronde voorbij aan Leclerc.

Verstappen kreeg precies op de helft van de race (ronde 28 van de 56) van zijn team te horen dat hij zo lang mogelijk moest doorrijden op de mediumbanden. Daarmee hoopte Red Bull met een éénstopper de race uit te kunnen rijden. Norris reed halverwege de Grand Prix van de Verenigde Staten op tien seconden achterstand.

Lando Norris

Verstappen kwam in ronde 34 naar binnen, om zijn mediums te vervangen voor softs. Ondertussen was Leclerc door een eerdere pitstop weer voor Norris op de baan gekomen. De Brit zat iets meer dan twee seconden achter de Ferrari-coureur. WK-leider Piastri lag na alle pistops op P5, nadat hij als zesde was begonnen. Verstappen zou vijftien punten inlopen op de WK-leider bij deze stand.

Leclerc (nu op mediums) kwam langzaam dichterbij Verstappen, maar werd nooit echt gevaarlijk. Sterker nog: Norris ging hem vijf ronden voor het einde tóch voorbij en pakte zo P2. Zo bleef viervoudig wereldkampioen Verstappen de hele wedstrijd aan de leiding en verkleint hij wederom het gat met Piastri (veertig punten) en Norris (26) in het kampioenschap. Met nog vijf raceweekenden te gaan is er opeens nog heel veel mogelijk in de strijd om de wereldtitel.

Goede race Yuki Tsunoda

Op de achtergrond kende ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda een goede race. Hij kwalificeerde zich zaterdaf als dertiende, maar de Japanner reed zichzelf naar de zevende plek. Ook Nico Hülkenberg (achtste) en Oliver Bearman (negende) maakten indruk.