Kelly Piquet moet haar vriend Max Verstappen zelfs tijdens de pauze van de Formule 1 missen vanwege een uitstapje van de coureur. Gelukkig bleef het Braziliaanse model niet alleen achter. Ze bezocht een bijzonder diner.

Piquet was namelijk uitgenodigd voor een evenment van luxe juwelenmerk Tiffany & Co. Ze mocht plaatsnemen aan een prachtig gedekte tafel voor een diner met allerlei beroemdheden. Eén van de gasten vond de 37-jarige heel speciaal om te zien.

Dat was zangeres Mariah Carey, onder andere bekend van de grote kersthit All I Want For Christmas. Zij trad op voor de aanwezigen en dat maakte emotie los bij Piquet. "Om haar live te kunnen horen zingen", schrijft ze bij een filmpje in haar Instagram Story met een aantal huilende emoji's.

Formule 1-pauze

Ondertussen is haar geliefde Verstappen in Duitsland voor de voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Zaterdag en zondag vinden de kwalificaties plaats op de Nordschleife. De Nederlandse coureur maakt zo optimaal gebruik van zijn vrije weken door de afgelaste Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, al had Piquet die tijd liever anders ingevuld.

"Dat moet ik wel aankaarten, hoor", vertelde hij er donderdagavond met een lach over bij de theatershow Een avond met Max Verstappen in Amsterdam. "Laatst was het: hé, er vallen twee races weg in april! Toen moest ik zeggen: ja, maar...", doelt hij op zijn GT3-uitstapje. "Dan zegt ze (Piquet, red.) wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet."

Straf voor Max Verstappen

De viervoudig F1-wereldkampioen werd zaterdag zesde in de eerste kwalificatie. Toch moet hij de eerste race zaterdagavond als negende starten. Zijn team werd namelijk gestraft na een incident met een Porsche. Teamgenoot Lucas Auer kwam in botsing met de #941 Porsche. Na onderzoek van de stewards werd drie plekken gridstraf uit gedeeld.