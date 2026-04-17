Max Verstappen leeft een druk bestaan. De Nederlander is minstens 20 weken van huis door de drukke F1-kalender. Tussendoor probeert hij zo veel mogelijk bij zijn vriendin Kelly Piquet en (bonus)kinderen te zijn. Al zijn er wel momenten waarop Verstappen moet smeken om van huis te gaan.

Van de buitenkant lijkt een leven in de Formule 1 misschien op een droombestaan. Maar het moordende schema dat enorm veel vraagt van de fysieke en mentale belasting is veel meer dan alleen glitter en glamour en op de mooiste plekken ter aarde komen. Max Verstappen en co reizen heel de wereld over en gaan van tijdzone naar tijdzone.

Ook beginnen raceweekenden voor ze al op donderdag, met mediadagen. Dan volgen nog de vrije trainingen, kwalificatie en race. En als het tegen zit, dan moet er in de simulator in de fabriek worden gereden om de set-up te verbeteren. Bovendien hebben racers als Verstappen de nodige commerciële verplichtingen van sponsoren.

Max Verstappen moet smeken voor uitstapjes buiten Formule 1

Het kost dus veel moeite voor Verstappen om bij zijn gezin te zijn. Ook omdat zijn vriendin model is en ook de halve wereld over vliegt. Toch maakt de Nederlander zo nu en dan een uitstapje naar de GT3 in een vrij weekeinde. Hij deed al meerdere malen mee aan NLS-races op de Nordschleife en ook de 24 uur van de Nürburgring staat op de planning.

Hoe krijgt Verstappen dat thuis geregeld? "Dat moet ik wel aankaarten, hoor", vertelde hij donderdagavond met een lach bij de theatershow Een avond met Max Verstappen in Amsterdam. "Laatst was het: hé, er vallen twee races weg in april! Toen moest ik zeggen: ja, maar... Dan zegt ze (Kelly Piquet, red.) wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet, haha."

Maar als hij eenmaal thuis is, dan brengt Verstappen het liefst tijd door met dochter Lily. Zij werd vorig jaar rond deze periode geboren en viert binnenkort haar eerste verjaardag. "Ik ben graag thuis. Als je ouder wordt, waardeer je de tijd met vrienden en familie extra."

Max Verstappen op de Nordschleife

Verstappen kwakkelt dit seizoen in de F1 vanwege de nieuwe reglementen. Meermaals heeft hij zich fel uitgesproken over wat er allemaal mis is met de auto's. De Nederlander staat negende in de WK-stand op 50 punten van koploper Kimi Antonelli van Mercedes. Uitstapjes buiten de Formule 1 geven hem de mogelijkheid om weer te genieten van het pure racen.

In maart won Verstappen een race in de NLS-series. Deze moesten hij en zijn teamgenoten echter inleveren omdat ze een setje banden te veel hadden gebruikt. Wel zei de Nederlander het volgende over het circuit, ook wel De Groene Hel genoemd: "Dit is een van de gekste circuits, in de goede zin van het woord. Ik kijk dit al een hele lange tijd. Het is een van die races waaraan ik deel wilde nemen."

Terugkeer Formule 1

Begin mei klimt Verstappen weer in zijn Red Bull voor de Grand Prix van Miami. In april werd er helemaal niet gereden omdat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.