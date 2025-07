Kelly Piquet geniet volop van haar gezin. De vriendin van Max Verstappen deelt regelmatig beelden van uitstapjes met haar dochtertje Lily. Dit keer sluit ze haar stories op Instagram af met een wel heel bijzonder beeld.

Piquet trekt er sinds de bevalling (eind april van dit jaar) regelmatig op uit. Zo stapte ze begin van deze maand samen met dochtertje Lily al in het vliegtuig naar Parijs. 'Lily's eerste trip naar Parijs', liet de geliefde van viervoudig F1-wereldkampioen Verstappen destijds weten. Op haar Insta-stories laat ze nu een bijzonder onderonsje tussen dochtertje Lily met halfzus Penelope zien. Voorlopig kiest ze ervoor het gezicht van Lily altijd af te schermen voor de buitenwereld.

Beladen week Red Bull

Inmiddels is de Formule 1 met zomerreces. Verstappen sloot af - mede door een spin - af met een vijfde plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daardoor is het gat met de McLarens in de strijd om de wereldtitel bijna onoverbrugbaar geworden. WK-leider Oscar Piastri staat 69 punten voor Verstappen, terwijl diens teamgenoot Lando Norris er 61 meer heeft.

Het was een van de redenen voor Red Bull om Christian Horner, die twintig jaar in dienst was, te ontslaan. Hij werd deze week met veel bombarie aan de kant geschoven. Laurent Mekies is van de Grand Prix van België de nieuwe man achter de pitmuur van Red Bull. De Fransman komt over van Racing Bulls, het zusterteam. Giedo van der Garde liet zich tegen deze site al uit over de wijziging:

Vakantiemodus

Verstappen nam vrijdag de privéjet voor een 'geheime' ontmoeting met Mercedes. Diezelfde dag vloog hij ook weer terug naar Monte Carlo. Op Instagram plaatste Piquet zaterdag een foto van de zee. "Mini-vakantiemodus", stond erbij. Daarna volgde een plaatje van Penelope, het kind van de Braziliaanse met oud-coureur Daniil Kvyat. Zij lag slapend op een boot in de zon met een knuffel op haar gezicht.

Verstappen, Piquet en hun twee dochters zullen de komende tijd ongetwijfeld genieten van wat meer tijd samen.