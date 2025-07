Voor Max Verstappen was het woensdag een bewogen dag door het ontslag van zijn teambaas Christian Horner bij Red Bull. Zijn vriendin Kelly Piquet liet ook van zich horen op sociale media, maar zij leek niet bepaald bezig te zijn met alles wat er bij het team van haar vriend gaande is.

Verstappen worstelt al het hele jaar bij Red Bull en halverwege het seizoen is een vijfde wereldtitel op rij uit zicht. Voor de bazen van het team was dat reden om de koppen bij elkaar te steken en Horner de laan uit te sturen. Dat terwijl zij hem een jaar geleden nog bleven steunen tijdens een enorm schandaal over seksueel getinte berichten die hij naar een vrouwelijke medewerker had gestuurd. Door de magere resultaten barstte de bom echter alsnog.

Verstappen reageerde via sociale media op het nieuws met een bericht waarin hij Horner bedankt voor hun samenwerking. Niet gek, want hij won alle vier zijn wereldtitels aan de zijde van de Brit. Ook de vriendin van Verstappen liet laat op de avond van zich horen, maar zij was met hele andere dingen bezig.

Piquet zoekt afleiding

De Braziliaanse was namelijk enorm aan het genieten van de zomer én van dochtertje Lily, die ze samen met Verstappen kreeg. De zon doet zijn werk op de huid van Piquet, zo blijkt uit de tekst die ze schreef bij een foto met haar pasgeboren dochtertje op Instagram. 'Zomersproeten en knuffels', valt er te lezen.

i Het bericht van Piquet op haar Instagram. © Instagram / Kelly Piquet

Verstappen krijgt nieuwe baas

Waar het besluit van Red Bull weinig invloed op Piquet zal hebben, is dat totaal anders voor Verstappen. Hij zal vanaf de volgende race in België voor het eerst in meer dan negen jaar met een andere teambaas moeten gaan werken. Horner was al sinds het moment dat Red Bull in 2005 in de sport instapte de grote baas, maar daar is na twintig jaar dus een einde aan gekomen.

De opvolger van Horner is Laurent Mekies. De Fransman heeft veel ervaring in de Formule 1, maar als teambaas valt dat mee. Hij werkte jarenlang als engineer en sportief directeur bij onder meer Ferrari en Toro Rosso, dat tegenwoordig Racing Bulls heet. Mekies werd anderhalf jaar geleden aangesteld als teambaas bij het zusterteam van Red Bull en maakt nu al promotie.