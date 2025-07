Red Bull hield deze week schoon schip door teambaas Christian Horner te ontslaan en met hem nog twee andere werknemers weg te sturen. Maar daar blijft het niet bij, als het aan voormalig coureur Christijan Albers ligt. Hij denkt aan het vertrek aan de ontdekker van Max Verstappen.

"V olgens mij is het tijd dat ook Marko zijn houdbaarheidsdatum bereikt heeft", trapt de oud-coureur af in de podcast van De Telegraaf. De adviseur was het grote brein achter de komst van Horner naar Red Bull in 2005, maar de voorbije jaren stonden ze lijnrecht tegenover elkaar - mede door het schandaal dat speelde rond de Brit.

Bij Red Bull vond een enorme tweestrijd plaats, met aan de ene kant Horner en de Thaise eigenaren, en aan de andere kant kamp Verstappen en Marko. Het was ook de Oostenrijker die de Nederlander ontdekte en onderbracht bij de renstal.

Einde tijdperk?

Volgens Albers zit "Marko's tijd erop". "Als je soms uitspraken van hem hoort, die zijn niet meer van deze tijd. Ik vraag me af of hij wel op die positie moet blijven. Misschien moeten ze nu wel het roer omgooien en ervoor zorgen dat er een nieuwe generatie komt", adviseert de analist van Viaplay het geplaagde Red Bull.

Marko's ooit zo scherpe oog en kritische kanttekening heeft plaatsgemaakt voor norse uitspraken. "Hij drukt zijn stempel op alle coureurs. In interviews is hij niet diplomatiek. Dat was hij nooit, maar nu gaat het te ver. Het helpt het team niet", vindt Albers.

Bedankje van Marko

Marko nam nog wel even de tijd om via sociale media Horner te bedanken. "hristian en ik hebben meer dan twintig jaar zeer succesvol samengewerkt. Zowel in de Formule 1 als in de Formule 3000. Ik wil Christian daar oprecht voor bedanken", schreef hij. "In die tijd hebben we een ongelooflijk aantal bijzondere successen mogen vieren", aldus Marko, die benadrukte in 2025 nog volop voor de wereldtitel te gaan.

'Geheime' ontmoeting Verstappen

Tussen alle heisa door nam Verstappen de privéjet naar Sardinië (Italië) voor een geheime ontmoeting met een andere ploeg. Helemaal verborgen bleef die ontmoeting niet, omdat Verstappens privéjet een eigen X-account heeft wat de precieze vluchten volgt.