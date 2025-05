Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) deelt emotionele beelden met dochter: 'Liefste verrassing'

Het afgelopen weekend stond in het teken van alle moeders ter wereld. Kersverse ouders Kelly Piquet en Max Verstappen hebben hun eerste Moederdag samen gevierd. Moeder Piquet deelde emotionele beelden.

Piquet werd flink in de watten gelegd voor Moederdag. Enkele weken terug beviel de 36-jarige Braziliaanse van dochter Lily. Op Instagram deelde Piquet foto's van een aantal cadeaus die zij heeft ontvangen van allerlei grote merken. Luxe merken als Yves Saint Laurent en Louis Vuitton stuurde speciale pakketjes voor Moederdag op.

Op Moederdag deelde het model opnieuw foto's in haar Instagram Stories. Een fanaccount deelde een foto van een piepjonge Piquet met haar Nederlandse moeder Sylvia Tamsma. In dezelfde foto was Piquet te zien met háár baby's. Zo snel kan het gaan.

Rolmodel voor dochter

Een ander fanaccount maakte zelfs een video als ode aan moeder Piquet. 'Ik wil voor altijd een rolmodel voor mijn dochter blijven', begon de video. Lieve reacties van volgers werden op foto's van de zwangere Piquet gebracht. Ook zijn er momenten te zien met haar dochter Penelope. 'De liefste verrassing', schreef Piquet onder de fanvideo.

Schoonzus Patsy Zurita Piquet deelt ook een lief bericht over de partner van Verstappen. 'Fijne Moederdag voor de meest inspirerende moeder die ik ooit heb gezien. We houden van jou.' Patsy is recent getrouwd met Nelson Piquet Jr., de 39-jarige broer van Kelly.

Dochter Penelope

Het was niet de eerste Moederdag die Piquet vierde. Tussen 2017 en 2019 had Piquet een relatie met Formule 1-coureur Daniil Kvyat. In juli werd hun dochtertje Penelope geboren, maar enkele maanden later ging het koppel uit elkaar. Verstappen heeft een goede relatie met Penelope, die geregeld lachend met elkaar te zien zijn.

Grand Prix van Monza

De coureurs waren afgelopen weekend vrij met Moederdag, maar moeten komend weekend weer aan de bak. Dan staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma, beter bekend als de GP van Monza. Verstappen kwam vorig jaar als eerste over de streep op het Italiaanse circuit, maar dat zal deze keer een stuk lastiger zijn.

