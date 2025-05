Verdrietige collega van Max Verstappen deelt ontzettend triest nieuws: 'Rust zacht'

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft via Instagram het trieste nieuws gedeeld dat Fabrizio Bora, die jarenlang zijn fysiotherapeut was, is overleden.

Alonso werkte al sinds zijn Formule 1-debuut in 2001 bij Minardi samen met Bora. De Italiaan was een onmisbare steunpilaar voor de tweevoudig kampioen bij elk team waar Alonso voor reed, waaronder Renault, McLaren (tweemaal), Ferrari, Alpine en Aston Martin.

Formule 1-icoon Fernando Alonso kondigt carrièreswitch aan: 'We delen dezelfde passie' Race-icoon Fernando Alonso heeft niet alleen liefde voor Formule 1, hij is ook nog eens dol op sushi. Dus heeft hij een aandeel gekocht in restaurantketen Sticks'n'Sushi.

"Ik ga je missen, Fabri, elke dag. Bedankt dat je me zoveel hebt geleerd en dat je me een beter mens en atleet hebt gemaakt. Mijn hele carrière met jou was een groot voorrecht. Rust in vrede, broeder", schrijft de topcoureur op Instagram. Hij deelt daarbij enkele foto's van hem en Bora.

GP van Hongarije

Een van de meest memorabele momenten met Bora was tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije in 2007, toen de spanningen tussen Alonso en McLaren hoog opliepen. Bora was toen te zien in een discussie met de toenmalige McLaren-baas Ron Dennis, vlak na de kwalificatie waarin Alonso zijn teamgenoot Lewis Hamilton opzettelijk in de pits had opgehouden, zodat de Brit geen laatste snelle ronde kon rijden.

Dit is Fernando Alonso: boefje haalde de spotlights met Taylor Swift, Crashgate en Oscar Piastri-soap Fernando Alonso is door zijn rijke verleden de meest spraakmakende coureur in de Formule 1. Hoewel hij steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, is er over zijn eerste jaren in de autoklasse genoeg te vertellen. Dit is het eeuwige talent Alonso (43), recordhouder wat betreft de meeste races in de F1.

Steun

Onder zijn bericht reageren ook een fans en collega's bedroefd op het trieste nieuws. "Ik geloof het niet", zo schrijft Felipe Massa, die tussen 2002 en 2017 in de Formule 1 reed. Hij vervolgde: "We zullen je heel erg missen Fabri. Houd je taai met je familie. Rust zacht."

Valse start

Dit Formule 1-seizoen loop nog niet op rolletjes voor Alonso, en dat is een understatement. De coureur van Aston Martin staat na zes races op de zeventiende plaats met nul punten. Hierdoor kent hij zijn slechtste seizoensstart sinds 2017. Toen scoorde hij in de eerste zeven races geen punt. Alonso moet dus tijdens de GP Emilia-Romagna punten pakken, anders evenaart hij die start.