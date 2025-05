Kersverse ouders Max Verstappen en Kelly Piquet bedolven onder schattige cadeaus

Max Verstappen en Kelly Piquet verwelkomden onlangs dochtertje Lily. Het pasgeboren dochtertje viert zondag direct haar eerste Moederdag. Moeder Piquet wordt daarvoor flink in de watten gelegd.

Op Instagram deelt Piquet foto's van een aantal cadeaus die zij heeft ontvangen. Grote merken als Yves Saint Laurent en Louis Vuitton hebben de kersverse ouders in de watten gelegd met pakketjes die zij, speciaal voor dochtertje Lily, hebben opgestuurd.

© Instagram: @kellypiquet

"Gefeliciteerd met jullie schattige dochtertje Lily," schrijft Louis Vuitton bij het pakketje met een roze knuffeltje. "Wij wensen jullie eindeloos gegiechel, schattige knuffels en de meest vrolijke kleine momenten samen."

Verslaafde Max Verstappen verlaat Kelly Piquet en pasgeboren baby voor 'stiekem' uitje, maar wordt betrapt... Wie denkt dat Max Verstappen tijdens zijn vrije weekend bij zijn pasgeboren dochter Lily en vriendin Kelly Piquet is, heeft het goed mis. De Nederlander is namelijk opgedoken op een circuit in Duitsland, onder een pseudoniem.

Moederdag

Ook aan moederdag wordt uiteraard niet voorbijgegaan. "Een paar zoete lekkernijen voor jou tijdens moederdag," schrijft Bumpsuit bij een pakketje met koekjes die zijn voorzien van de naam van Piquet en een toepasselijke roze kleur, samen met nog wat kleding. "We sturen onze liefde naar jou en je prachtige jonge gezin."

© Instagram: @kellypiquet

Het is niet de eerste keer dat het stel moederdag zal vieren. Piquet heeft namelijk een dochter uit een eerdere relatie: Penelope Kvyat, met wie Verstappen als bonusvader een goede band heeft. Dat blijkt uit foto's die regelmatig opduiken.

Oud-wereldkampioen waarschuwt Max Verstappen voor rivaal: 'Hij pikt die onzin niet' Voormalig F1-wereldkampioen Alan Jones (in 1980) waarschuwt Max Verstappen voor het talent en de mentale hardheid van Oscar Piastri. Jones is de eerste Australische coureur die de F1-titel pakte. Zijn landgenoot Piastri is momenteel de leider van de WK-stand.

"Ik ben niet de vader, dat is niet het doel. Het is heel belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze. Maar ik zie haar elke dag als ik thuis ben. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze is heel schattig," zei de coureur in een interview met Time.

Dochtertje Lily

Begin mei werd dochter Lily geboren. In december kondigde het stel via Instagram aan dat ze een kindje verwachtten, een ‘mini Verstappen-Piquet’ zoals ze het zelf noemden. Een baby met echte race-genen. Want Piquet is ook absoluut geen onverdienstelijke naam binnen de Formule 1.

Red Bull-topman Helmut Marko schrijft succes voor Max Verstappen niet af: 'We maken nog steeds kans op beide titels' Helmut Marko blijft optimistisch over de kansen van Max Verstappen en het team in de jacht op beide titels. De Red Bull-adviseur geeft aan dat er ondanks de moeilijkheden nog ruimte is voor verbetering en herstel. Marko ziet nog steeds mogelijkheden om de strijd om zowel de coureurs- als de constructeurstitel voort te zetten, hoewel het seizoen verre van makkelijk verloopt.

Hoewel het koppel het geslacht lange tijd voor zich hield, verklapte Piquet eerder al dat ze een meisje verwachtten. Inmiddels is Lily geboren en zijn haar ouders maar wat blij. "Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je", zette Verstappen bij de foto op Instagram.