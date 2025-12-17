Kelly Piquet, de bekende vriendin van Max Verstappen, was begin deze maand jarig. Precies op de dag dat haar vriend een gooi deed naar zijn vijfde wereldtitel. Daarom moesten haar festiviteiten even wachten. Uiteindelijk kon Piquet toch haar 37e verjaardag vieren, waar ze inmiddels intieme beelden van heeft gedeeld.

7 december had een onvergetelijke dag kunnen worden voor Verstappen en Piquet. Niet alleen was de Braziliaanse jarig, de coureur van Red Bull had na het winnen van de Grand Prix van Abu Dhabi zich voor de vijfde keer kunnen kronen tot wereldkampioen. Helaas weet iedereen hoe dat is afgelopen. Lando Norris ging er met de titel vandoor.

Verlaat feest

Omdat de spanning in de titelstrijd doorging tot de laatste race, moest Piquet even wachten met het uitbundig vieren van haar verjaardag en was ze in Abu Dhabi aanwezig om haar vriend te steunen.

Piquet vierde later alsnog de speciale dag en deelde dinsdag via haar Instagram-verhaal dat ze samen met vriendinnen een verjaardagstaart aan het aansnijden was. Op de flamboyante roze taart stond 'Happy birthday Kelly'. Op beelden is te zien dat de verjaardagstaart werd genuttigd onder het genot van een wijntje.

Verjaardagscollage

Het verlate feestje met haar vriendinnen is gelukkig niet het enige moment waarop Piquet stil stond bij haar 37e verjaardag. In een Instagram-post liet ze meer intieme beelden zien van de periode rond haar verjaardag.

ZO is te zien dat de dochter van race-legende Nelson Piquet aan het genieten was van een cupcake, met grote cijfers 37 erop, in een vliegtuig. Daarnaast is te zien dat ze in Abu Dhabi ook al werd vergezeld door vrienden en familie.

Familie Verstappen

Ook Verstappen is verschillende keren te zien in de verjaardagscollage die Piquet deelt. Zo zijn intieme foto's te zien van het stel wanneer ze samen aan de eettafel zitten en de Nederlander zelfs zijn racepak nog aangeeft.

Wie de collage afsluit is Piquets en Verstappens pasgeboren dochtertje Lily. Er is te zien dat de baby in een klein bedje ligt en een roze ballon vasthoudt. Lily kwam in april dit jaar ter wereld en is het eerste kind van Piquet en Verstappen samen.