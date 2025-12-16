Formule 1-coureur Max Verstappen werd in april voor het eerst vader van dochter Lily. Hij geniet van het vaderschap en kwam daardoor ook tot nieuwe inzichten in zijn privéleven. Hij is graag thuis bij zijn gezin, maar laat de vervelende klusjes lieven aan Kelly Piquet over.

De viervoudig wereldkampioen doet in gesprek met Viaplay een boekje open over het vaderschap. Dat heeft hem veranderd buiten de sport. Niet alles staat meer in het teken van Formule 1. "Ik ben nog wat relaxter, denk ik."

"Het is belangrijker om tijd te spenderen met familie", vertelt de Nederlander. "Ik wil ook zo lang mogelijk thuis blijven en probeer mijn tijd beter in te delen." Hij reist tijdens het seizoen de hele wereld over, maar zijn vrije dagen besteedt hij het liefst met zijn gezin.

Privé gelukkig

De sport komt dan even op de tweede plaats. "Natuurlijk zijn resultaten belangrijk, maar het is het belangrijkst dat je privé gelukkig bent", aldus Verstappen. "Het is leuk om die kleine te zien opgroeien. Heel leuk."

Vervelend klusje

De 28-jarige werd in april voor het eerst vader van dochter Lily. Zijn vriendin Piquet heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat, Penelope. De vervelende klusjes van het ouderschap zijn vaak voor het Braziliaanse model.

Bijvoorbeeld het verschonen van de luiers. "Vanmorgen was er weer een... Pfoe", zegt hij daarover in het interview. Hij maakt vervolgens een gebaar alsof hij een baby van zich afhoudt en aan zijn vriendin geeft. "Hier Kelly", zegt hij lachend.

Wereldtitel

Verstappen zag afgelopen seizoen de wereldtitel op twee punten verschil aan zich voorbij gaan. McLaren-coureur Lando Norris kroonde zich in de slotrace tot wereldkampioen. Het had heel anders kunnen lopen als de Red Bull-coureur eerder in het seizoen meer punten had gepakt.

Maar Verstappen wil geen excuusjes verzinnen. "In Las Vegas won ik de wedstrijd en werd McLaren gediskwalificeerd. Anders zit je helemaal niet in de wedstrijd." Dat was een cadeautje waarvan hij profiteerde. "Uiteindelijk maakt het niet uit of het twee punten zijn of één punt of een halve." Niet winnen is niet winnen. "Je bent zwanger of je bent niet zwanger", stelt de coureur. "Je bent niet half zwanger."