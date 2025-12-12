Het was een bewogen week voor Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van F1-coureur Max Verstappen. Ze was op zondag 7 december jarig, terwijl haar geliefde die dag de Grand Prix van Abu Dhabi won en zijn wereldtitel afstond aan Lando Norris. Daarna ging het normale leven verder, wat voor haar vooral betekent: zorgen voor baby Lily.

Viervoudig F1-wereldkampioen Verstappen reageerde kalm en wijs op het net mislopen van de wereldtitel. Hij vond het namelijk al een cadeautje dat de coureurs van grote rivaal McLaren het niet eerder hebben afgemaakt.

De Red Bull-coureur zei na de race: "Dank jullie allemaal met de comeback in de tweede helft van het seizoen. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Wees niet teleurgesteld, dat ben ik ook zeker niet. Ik ben trots op iedereen dat we nooit hebben opgegeven."

Vaderschap

Wie weet speelt het vaderschap mee bij het rijper worden van Verstappen. De jongere Max Verstappen had ongetwijfeld anders gereageerd. Maar hij weet dat of hij nou wel of geen races en titels wint, thuis dochter Lily op hem wacht, plus uiteraard 'bonusdochter' Penelope.

Kelly Piquet, dochter van oud-wereldkampioen Nelson Piquet, zit in elk geval wel met haar gedachten bij Lily. In een story op Instagram deelt ze een post van een account over moederschap. Ze ziet Lily groter worden, wat natuurlijk ook de bedoeling is, maar zou ook stiekem willen dat ze klein blijft. Er staat: "Elke dag verlies ik een klein stukje van mijn baby, maar langzaam ontmoet ik meer van mijn kleine meid."

© Instagram Kelly Piquet

Gala van FIA

Max Verstappen is vrijdagavond niet aanwezig bij het traditionele FIA-gala, de afsluiting van het Formule 1-seizoen. De Nederlander had graag naar Oezbekistan willen afreizen, maar heeft zich helaas ziek moeten afmelden. Op het eindejaarsgala worden traditioneel een aantal prijzen uitgereikt. Zo wordt Lando Norris officieel beëdigd als nieuwe wereldkampioen in de Formule 1.

Hij werd tijdens de GP van Abu Dhabi voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen door derde te worden achter de uiteindelijke winnaar Verstappen. Als nummer twee zou Verstappen ook aanwezig moeten zijn, maar hij laat dus verstek gaan. Van Verstappen is bekend dat hij alle poespas en officiële plichtplegingen rondom de F1-wereld sowieso liever overslaat.