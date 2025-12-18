Kelly Piquet en Formule 1-coureur Max Verstappen verwelkomden in april van dit jaar hun dochter Lily. Ruim een half jaar later merkt het Braziliaanse model nog steeds de gevolgen van de zwangerschap op haar lichaam. Ze spreekt zich openhartig uit over een veel voorkomend probleem.

Daarmee probeert Piquet andere vrouwen te helpen die last hebben van hetzelfde verschijnsel. Ze werd dit jaar voor de tweede keer moeder van een dochter. Voor viervoudig wereldkampioen Verstappen is het zijn eerste kind. Piquet kreeg al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope (6).

Na haar zwangerschap maakte Piquet al indruk op haar miljoenen volgers door razendsnel weer fit voor de dag te komen. Toch merkt ze nog steeds gevolgen. "Postpartum haar is een apart hoofdstuk", schrijft ze op Instagram.

'Niet in paniek raken'

"Hormonale schommelingen, haaruitval en droogte", somt ze de verschijnselen op. "Het is echt en het verdient om ervoor te zorgen, niet in paniek raken." Sinds de geboorte van Lily besteedt ze dan ook extra aandacht aan haar routine.

Ze verzorgt haar hoofdhuid, versterkt de lange lokken en houdt het vocht in balans. Zo hoopt Piquet haar haar weer gezond terug te laten groeien. "Voorzichtige en consistente verzorging maakt al het verschil in deze fase", aldus de 37-jarige.

Verjaardag

Piquet vierde onlangs haar verjaardag. Het feestje werd wel even uitgesteld. Op haar geboortedag streed Verstappen namelijk nog om de wereldtitel in Abu Dhabi, die uiteindelijk naar Lando Norris ging. De Braziliaanse was aanwezig om de Nederlander te steunen.

Dinsdag werd er alsnog feest gevierd en ook dochter Lily was van de partij. Zij was op Instagram te zien met een roze ballon in haar handen.

Max Verstappen over vaderschap

Verstappen geniet volop van het vaderschap, liet hij eerder weten in een interview met Viaplay. Dat heeft hem veranderd buiten de sport. Niet alles staat meer in het teken van Formule 1. "Ik ben nog wat relaxter, denk ik."

"Het is belangrijker om tijd te spenderen met familie", vertelt de Nederlander. "Ik wil ook zo lang mogelijk thuis blijven en probeer mijn tijd beter in te delen." De sport komt dan even op de tweede plaats. "Natuurlijk zijn resultaten belangrijk, maar het is het belangrijkst dat je privé gelukkig bent", aldus Verstappen. "Het is leuk om die kleine te zien opgroeien. Heel leuk."