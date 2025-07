Een gigantische schokgolf gaat door de Formule 1 na het ontslag van teambaas Christian Horner bij Red Bull Racing. Max Verstappen krijgt daardoor vanaf de volgende race een nieuwe teambaas. Laurent Mekies is de opvolger van Horner en hij heeft een rijk verleden in de Formule 1.

Mekies wordt na het ontslag van Horner per direct doorgeschoven vanuit zusterteam Racing Bulls, waar de Fransman het voor het zeggen had. Dat zal flink wennen zijn voor iedereen binnen het team van Verstappen, want al sinds de begin van het team was Horner de baas. Die functie vervulde hij jarenlang erg goed en het leverde het team een bak aan wereldtitels op. Sebastian Vettel en Verstappen werden allebei onder zijn leiding viermaal wereldkampioen.

De Brit kwam vorig jaar echter in opspraak door een schandaal en toen de resultaten minder werden, hadden de hoge bazen genoeg gezien. Horner werd ontslagen en de 48-jarige Mekies is de nieuwe baas. Hij heeft enorm veel ervaring in de Formule 1 en zijn connecties met Red Bull gaan ook al ver terug.

Ervaren rot in Formule 1

Mekies werkte jarenlang als engineer bij Arrows en Minardi, waarbij hij communiceerde met onder anderen Mark Webber en Christijan Albers. Toen Minardi in 2005 werd overgenomen door het bedrijf Red Bull en werd omgeturnd tot zusterteam Toro Rosso werd hij daar de hoofdengineer.

De Fransman stapte in 2014 over naar de 'andere kant', want toen ging hij aan de slag bij autosportbond FIA als veiligheidsdirecteur en later werd hij zelf racedirecteur. In 2018 besloot hij echter terug te keren bij een team en niet zomaar eentje. Mekies werd sportief directeur bij Ferrari.

Hij moest de wereldtitel weer terugbrengen naar het iconische team, maar dat lukte niet. Na 4,5 jaar bij het Italiaanse team werd hij weggestuurd. Dat was vlak nadat duidelijk werd dat hij enkele maanden later de rol van teambaas bij Racing Bulls over zou nemen.

Absolute eer

Mekies begon in 2024 in die functie bij het zusterteam van Red Bull, maar achttien maanden later verlaat hij zijn post alweer. De Fransman krijgt na het ontslag van Horner de kans om samen te werken met Max Verstappen en grijpt die kans natuurlijk met beide handen aan. Al doet het hem ook wel pijn om het team te verlaten.

"Het was een absolute eer om het team te leiden", laat Mekies weten in een statement. "Het was een geweldig avontuur om bij te dragen aan de geboorte van de Racing Bulls met alle getalenteerde mensen. De spirit van het team is geweldig en ik geloof dat dit pas het begin is."

GP van België

Mekies moet Red Bull, dat het afgelopen jaar is overvleugeld door McLaren, weer terug naar de top gaan brengen. De weg omhoog moet vanaf de GP van België ingezet worden. Mekies is op het circuit van Spa-Francorchamps voor de eerste keer de baas bij Red Bull en zal dan hopen op en goed resultaat van Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Bij Racing Bulls neemt Alan Permane het stokje over van Mekies. Hij was al werkzaam binnen de renstal als racedirecteur. "Ik voel me zeer vereerd om de rol van teamleider op me te nemen en wil Oliver (Mintzlaff, red.) en Helmut (Marko, red.) bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Ik kijk ernaar uit om met Peter (Bayer, red.) samen te werken en het goede werk dat hij en Laurent hebben verricht om dit team verder te brengen, voort te zetten. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij, maar ik weet dat ik kan rekenen op de steun van iedereen binnen het team."