Max Verstappen is mogelijk betrokken bij het vertrek van teambaas Christian Horner bij Red Bull. Dat beweert de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Horner was twintig jaar het gezicht van de topploeg in de Formule 1, maar werd deze week op straat gezet.

Gazzetta dello Sport onthult explosieve details over het ontslag van Horner, teambaas van Red Bull Racing, het belangrijkste Formule 1-team van Red Bull GmbH. De Brit was sinds de intrede van het team in de Formule 1 in 2005 werkzaam.

Max Verstappen reageert op veelbesproken bom in Formule 1-wereld: 'Hebben ongelooflijke successen gedeeld' Red Bull Racing heeft Christian Horner per direct ontslagen. De 51-jarige teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudend tegenvallende resultaten in de Formule 1. Max Verstappen, die met Horner vier keer wereldkampioen werd, heeft gereageerd op het grote nieuws dat door Red Bull inmiddels is bevestigd.

Met Horner aan het roer veroverde het hoofdteam van het energiedrankenbedrijf (Red Bull bezit ook Racing Bulls) acht coureurstitels (vier van Max Verstappen en vier van Sebastian Vettel) en zes constructeurstitels, met een indrukwekkende 124 overwinningen en 287 podiumplaatsen in 405 races.

Alarmerende situatie

Inmiddels is de ooit zo succesvolle samenwerking tussen Red Bull en Horner beëindigd. Dit is een beslissing die gebaseerd is op verschillende factoren, waaronder de alarmerende sportieve situatie. Red Bull Racing staat vierde in het constructeurskampioenschap, waarbij 165 van de 172 punten van het team door Verstappen zijn behaald. Het gat met het ongenaakbare McLaren bedraagt twaalf van de 24 grands prix.

Buitenlandse media koppelen schandaal aan ontslag Christian Horner bij Red Bull Racing: 'Een bom, een grote knal' Het ontslag van Christian Horner is als een bom ingeslagen bij buitenlandse media. De teambaas van Red Bull Racing moest woensdag plots het veld ruimen en is per direct vervangen door Laurent Mekies. In Engeland, het land van herkomst van de inmiddels voormalig baas van Max Verstappen, wordt het nieuws groots opgepakt.

'Ik of Horner'

Maar het machtsspel achter de schermen speelde een grote rol. De roze krant Gazzetta dello Sport schrijft dat "het vertrek van Horner een domino-effect zal hebben in een team dat al diep verdeeld is". De strijdende kampen bestonden uit Horner en de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya aan de ene kant, en de familie Verstappen en hun aanhangers (onder wie adviseur Helmut Marko) aan de andere kant.

Dit is Christian Horner: ontslagen teambaas vierde successen met Max Verstappen, maar liep deuk op door pikante berichten Christian Horner kende vele hoge pieken als teambaas van Red Bull Racing, maar daar kwamen de laatste jaren ook diepe dalen bij. Hij overleefde in 2024 een gigantisch schandaal, maar moet na de slechte resultaten van de afgelopen maanden het veld ruimen. Dat terwijl de Brit aan de basis stond van de wereldtitels van zowel Sebastian Vettel als Max Verstappen.

De laatste tijd heeft Mercedes aangedrongen op de diensten van Verstappen. De krant meldt dat de Nederlandse topcoureur van deze situatie zou hebben geprofiteerd en de aandeelhouders een ultimatum zou hebben gesteld: "Ik of Horner!" Als Verstappen dat ultimatum heeft gesteld, dan heeft het effect. Na gesprekken op directieniveau werd besloten Horner te ontslaan. Wat het voor de toekomst van Verstappen betekent, is nog ongewis.

Nieuwe teambaas

In de Fransman Laurent Mekies vond Red Bull een nieuwe teambaas. Die visten ze op bij het zusterteam Racing Bulls. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde liet zich in gesprek met Sportnieuws.nl uit over de wijziging: