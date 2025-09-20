Ex-topwielrenster Annemiek van Vleuten werd begin deze maand voor het eerst moeder van haar zoon Alex Abad. Daardoor kan ze nu eindelijk gebruik maken van een bijzonder geschenk dat ze jaren geleden kreeg.

De voormalig wereldkampioene deelt dat via Instagram. Op een foto is ze samen met haar zoon te zien onder een warme poncho met de regenboogstrepen van de kampioenstrui erop. Het is een herinnering aan een speciale reis.

"Ik heb deze handgemaakte regenboog-Ruana (een poncho val wol uit Colombia) in 2023 gekregen als een geschenk van een paar hele lieve mensen uit Paipa", zegt Van Vleuten. "Ik had nooit gedacht dat het twee jaar later nuttig zou zijn tijdens het geven van borstvoeding. Het houdt Alex en mijzelf warm en beschermd."

Alex krijgt overigens nog meer cadeaus. Zo werd er een taart bij Van Vleuten bezorgd om de geboorte van de baby te vieren. Bovendien kreeg hij een volledig tenue van FC Utrecht, inclusief sokken en slabber, van FC Utrecht.

Relatie

Van Vleuten heeft al enkele jaren een relatie met de Spanjaard Óscar Abad. In juni kondigden ze hun laatste vakantie met zijn tweeën aan, omdat de oud-wielrenster in verwachting was van het derde gezinslid. Ze sloot in 2023 haar loopbaan af en werd daarvoor onder meer twee keer wereldkampioene op de weg en won twee keer het WK tijdrijden.

Ook veroverde ze in 2021 goud op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Van Vleuten is tegenwoordig performance-mentor bij de ploeg Fenix-Deceuninck en wieleranalist bij de NOS.

Pensioen

De ex-winnaar van de Tour de France Femmes geniet van haar leven als gepensioneerde wielrenster. "Het is toch wel erg lekker, dat had ik niet verwacht", vertelde ze in de Bureau Sport-podcast. Thuis houdt Van Vleuten er een bijzondere 'verslaving' op na met vrienden uit haar studententijd. "Ik speelde sowieso altijd al de uitbreidingsset 'Stenen en Ridders' van de Kolonisten van Catan. Maar daar ben ik nooit mee gestopt", glimlachte ze.

Erelijst

De 42-jarige Van Vleuten fietste een imposante erelijst bij elkaar. Ze won één keer de Tour de France, vier keer de Giro en éénmaal de Vuelta. Ook werd ze twee keer wereldkampioene op de weg, pakte ze twee keer WK-goud op de tijdrit en in 2021 werd ze olympisch kampioene in de tijdrit. Van Vleuten won ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi. In 2022 werd ze uitgeroepen tot beste wielrenster ter wereld.