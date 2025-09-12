Voormalig olympisch kampioene Annemiek van Vleuten is voor het eerst moeder geworden. Haar zoon heet Alex Abad van Vleuten, zo maakt ze bekend op social media.

Met een foto van de pasgeboren zoon en de tekst "Welkom op de wereld, Alex Abad van Vleuten" maakte de 42-jarige Wageningse het nieuws bekend.

Spanjaard Óscar Abad

Van Vleuten heeft al enkele jaren een relatie met de Spanjaard Óscar Abad. Ze sloot in 2023 haar loopbaan af. Ze werd daarvoor onder meer twee keer wereldkampioene op de weg en won twee keer het WK tijdrijden.

Ook veroverde ze in 2021 goud op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Van Vleuten is tegenwoordig performance-mentor bij de ploeg Fenix-Deceuninck en wieleranalist bij de NOS.

Moeder

De twee hebben een gezamenlijke passie, want hij reed vroeger ook een aantal wielerkoersen, maar nooit op het niveau dat Van Vleuten haalde.

De renster denkt dat ze na de geboorte weer geconfronteerd zal worden met het verlies van haar vader, maar ook daarbij probeert ze het positief in te zien. "Ik heb gelukkig mijn moeder nog. Heb je het weer: focus houden op wat ik nog wel heb en kan. Mijn vader zou het niet anders hebben gewild."

Hobby

De ex-winnaar van de Tour de France Femmes geniet van haar leven als gepensioneerde wielrenster. "Het is toch wel erg lekker, dat had ik niet verwacht", vertelt ze in de Bureau Sport-podcast.Thuis houdt Van Vleuten er een bijzondere 'verslaving' op na met vrienden uit haar studententijd. "Ik speelde sowieso altijd al de uitbreidingsset 'Stenen en Ridders' van de Kolonisten van Catan. Maar daar ben ik nooit mee gestopt", vertelt ze met een glimlach.

"Vanaf mijn studententijd doe ik dat al vijftien jaar met dezelfde studentengroep. En die competitie bleven we af en toe doen, maar dat is nu wel wat frequenter geworden."





Erelijst

De 42-jarige Van Vleuten fietste een imposante erelijst bij elkaar. Ze won één keer de Tour de France, vier keer de Giro en éénmaal de Vuelta. Ook werd ze twee keer wereldkampioene op de weg, pakte ze twee keer WK-goud op de tijdrit en in 2021 werd ze olympisch kampioene in de tijdrit. Van Vleuten won ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi. In 2022 werd ze uitgeroepen tot beste wielrenster ter wereld.