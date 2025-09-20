Topwielrenner Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels hebben afgelopen week een 'heel speciale avond beleefd'. Daarop hebben ze hun nieuwste aanwinst onthuld, die is ontstaan uit een gezamenlijke liefde.

De twee zijn namelijk groot liefhebber van snelle auto's. Daardoor hebben ze elkaar in 2018 ook leren kennen. De Belgische werkte toen nog als marketeer voor Porsche, MvdP mocht op het ijs in Finland rondjes rijden voor het automerk.

Bertels heeft inmiddels haar werk opgegeven om Van der Poel te steunen met zijn wielercarrière. Maar de liefde voor auto's is altijd gebleven. De Nederlander is inmiddels ambassadeur van Lamborghini en wordt regelmatig gespot in een duur exemplaar van het merk.

Speciale avond

Lamborghini organiseerde afgelopen week ook 'een heel speciale avond' voor de ambassadeur. Dat blijkt uit een terugblik op Instagram. "Daar ontmoette een Bull zijn eigenaar voor het eerst."

Er werd namelijk een gloednieuwe auto voor Van der Poel onthuld. Samen met Bertels poseerde hij voor zijn dure wagen. Het gaat om een Lamborghini Urus SE: een plug-in hybrid model met 800 pk. Dat model kost zo'n 270.735 euro. Die prijs kan oplopen met extra opties en personalisaties.

"Gefeliciteerd, Mathieu en Roxanne", schrijft het automerk. "Geniet van jullie nieuwe auto." Ook de familie en vrienden van het koppel waren aanwezig bij de onthulling. Daar werd ook bekendgemaakt dat het merk de samenwerking met Van der Poel als ambassadeur verlengt.

Rustperiode

Van der Poel kan de komende tijd optimaal genieten van zijn nieuwe aanwinst. Hij stapt in wedstrijdverband namelijk voorlopig niet op de fiets. De 30-jarige Nederlander meldde na het WK mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana een rustpauze in te lassen tot december.

"Ik zet de fiets even aan de kant", zei hij afgelopen weekend bij de NOS na zijn teleurstellende 29e plaats. Dat betekent dat hij zijn wereldtitel gravel in Limburg in oktober niet gaat verdedigen en dat hij ook het EK op de weg, begin volgende maand in Frankrijk, laat schieten.