Rico Verhoeven is van alle markten thuis. De 36-jarige kickbokser is al jaren onverslaanbaar in de zwaarste gewichtsklasse van Glory. Maar Verhoeven blijkt ook talent te hebben voor acteren. Die werelden worden binnenkort gecombineerd voor de Nederlander.

Verhoevens vechtsportcarrière nadert zijn einde en de Brabander is al jaren bezig om andere werelden te leren kennen. Eén daarvan is dus het spelen in films. Dat deed The King of Kickboxing bijvoorbeeld al in de volgende films en series: Black Lotus, Brugklas, Undercover en Den of Thieves 2: Pantera. Maar binnenkort komt daar een illustere naam bij, namelijk Road House.

Cultklassieker

Er komt namelijk een tweede deel van de iconische vechtsportfilm uit 1989, die vorig jaar een remake kreeg met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol. Ook UFC-vechter Conor McGregor nam deel aan die film. De originele Road House ging gepaard met de nodige dosis drama en humor. Patrick Swayze, bekend van Dirty Dancing, was het gezicht van de film.

In de actiefilm speelde Swayze hoofdpersonage James Dalton, die hoofdbeveiliger was van een beruchte bar in een klein stadje in Missouri. Road House zit vol chaos, vechtpartijen en criminaliteit. Dat in combinatie met veel vechtscènes, stoere oneliners, motorrijders en rockmuziek maakte het een cultklassieker.

Binnenkort kan ook Verhoeven zeggen dat hij in Road House heeft gespeeld. Hij werd samen met (oud-)UFC-kampioenen toegevoegd aan een sterrencast. Ook Michael Chandler, Michael Page, Dustin Poirier, Stephen Thompson en Tyron Woodley zullen hun opwachting maken. 'Wat begon als een droom, is nu hier', liet Verhoeven via Instagram weten.

Lege agenda

Verhoeven vocht in juni voor het laatst bij Glory, waar hij voor de zoveelste keer met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigde. Dit keer tegen de Rus Artem Vakhitov, die normaal gesproken lichtzwaargewicht is. Wanneer Verhoeven weer de ring betreedt, is niet bekend. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Last Heavyweight Standing-toernooi, dat begin 2026 wordt gehouden.