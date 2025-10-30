De familie van Rico Verhoeven beleefde eerder deze maand een bijzondere dag en dat woensdag nog eens flink uitgemeten. De zoon van zijn vrouw Naomy van Beem vierde zijn achttiende verjaardag. Zij wijdde daar een uitgebreide tekst aan op Instagram, Verhoeven reageerde veelzeggend: 'Mijn familie.'

Isaiah van Beem werd op 9 september 18 jaar en werd vervolgens verrast met 'de beste' surprise party. Moeder Naomy had alles geregeld. 'Altijd een beetje spannend', schrijft ze op Instagram. 'Je hoopt maar dat hij er niet achter komt, maar hij had geen idee! Alles was tot in de puntjes gepland, dus we konden het extra speciaal maken.'

'Wat een dag, vol met dansen, lachen, familie, vrienden en héél veel taart', gaat mama Van Beem verder. 'Gewoon puur plezier! Een dag om niet te vergeten. Hij voelde zich écht jarig en nu hij een auto heeft, zullen we hem vast niet meer zien. Die komt alleen nog maar tevoorschijn wanneer de tank leeg is.'

Bijzonder cadeau voor jarige Isaiah

De beelden daarvan verschenen woensdag op sociale media. Isaiah werd verrast met een Volkswagen van Roya Cars. Toen hij die voor het eerst te zien kreeg, zat hij met zijn handen in het haar van geluk. 'Mijn familie', reageerde topkickbokser Verhoeven met een hartje op de slideshow van zijn verloofde op Instagram.

Verhoeven en Van Beem zijn sinds 2021 een stel en de kickbokser vroeg zijn verloofde in juli 2024 ten huwelijk. Zij zijn - voor zover bekend - nog niet getrouwd. Ook Verhoeven heeft kinderen uit een eerdere relatie. Samen met Jacky Duchenne kreeg hij drie kinderen: Mikayla, Jazlynn en Vince.

Samengesteld gezin

Dat was aan het begin niet makkelijk, vertelde Verhoeven aan KEKMama. "Een samengesteld gezin ben je niet zomaar. Dat hebben we stukje bij beetje aangepakt, iedereen moest z’n weg daarin vinden", is Verhoeven duidelijk over zijn gezinssituatie. "Ik denk dat de kinderen, hoewel niemand dat echt uitsprak, zich een beetje bedreigd voelden. Wat betekent dit voor mijn plekje binnen het gezin? Het heeft tijd gekost, maar iedereen heeft z’n plek gevonden."

Toch was voor Verhoeven en zijn samengestelde gezin de tijd geven het belangrijkste. "Natuurlijk kwamen we onder weg uitdagingen tegen, maar ik denk dat dat niet meer dan normaal is als je samen werkt aan een nieuwe gezinsdynamiek. Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig."