Wilfred Genee wilde maandag bij Vandaag Inside een rondje potentiële nieuwe trrainers doen voor Ajax. De presentator kwam niet voor, want er ontstond direct een dolletje. Aanleiding daarvoor was een uitspraak van oud-topschaatser Erben Wennemars.

"Er moet een nieuwe trainer komen. Een buitenlandse trainer?", opent Genee het onderwerp. Tafelgast Valentijn Driessen was duidelijk. "Ja, uiteraard." Om er vervolgens grappend aan toe te voegen: "Of een vrouw." Daar kon Genee wel om lachen. "Een vrouw is misschien wel beter. Erben Wennemars..."

Voordat hij zijn zin kon afmaken, werd Genee al onderbroken door de rest van de tafel. "Die is toch helemaal gestoord", zei Driessen. "Die is niet goed bij zijn hoofd", vulde Johan Derksen aan. René van der Gijp zorgde voor heftigste opmerking: "Die speelt in het weekend tegen Bas." Scheidsrechter Bas Nijhuis vertelde eerder in de aflevering dat hij tegen verstandelijk beperkten voetbalt.

Het idee van Erben Wennemars

Vervolgens luisterden de aanwezigen naar het fragment van Wennemars waar het over ging. De oud-topschaatser zei bij RTL Tonight dat hij Sarina Wiegman een goede optie vond om trainer van Ajax te worden. "Zij zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen. Helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend hoor. En dus vind ik eigenlijk - en je gaat het er niet mee eens zijn... Afgelopen week kwam er een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij."

'Niemand neemt die jongen serieus'

John de Wolf was aanwezig bij Vandaag Inside en herinnerde zich dat Wennemars ook in de voetballerij heeft gezeten. Van der Gijp: "Ja, bij PEC Zwolle, binnen no-time was hij afgeserveerd." Derksen zorgt voor de afsluiter: "Niemand neemt die jongen toch serieus, joh. Als die man zich bij schaatsen houdt, hebben we er vrede mee. Hij kon wel aardig schaatsen en hij kon pootje over, en zo."

Genee benadrukte vervolgens nog wel dat de inmiddels 50-jarige Wennemars een zeer verdienstelijke schaatser was, die ook meermaals wereldkampioen is geworden.