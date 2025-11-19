Bondscoach Dick Advocaat beleefde een bizarre nacht van dinsdag op woensdag. Vanuit Nederland zag hij dat zijn ploeg Curaçao zich plaatste voor het WK van 2026. "Ik was kapot na de wedstrijd, veel meer dan als ik langs het veld sta."

Advocaat moest wegens familieomstandigheden terugkeren naar Nederland, vlak na aankomst in Jamaica. Daarover wil hij meteen duidelijkheid scheppen. "Het gaat weer goed en ik zal er straks op het WK gewoon bij zijn", zegt de 78-jarige tegen het AD. Het plotselinge vertrek zorgde voor wat speculatie. "Of mensen zich zorgen moesten maken om mijn gezondheid. Maar dat is niet aan de orde."

'Dat is een ramp'

Voor de tv zag Advocaat zijn ploeg met 0-0 gelijkspelen tegen Jamaica, wat genoeg was voor WK-kwalificatie. Dean Gorré en Cor Pot zaten op de bank bij Curaçao. "We hebben vooraf heel duidelijke afspraken gemaakt hoe wij het zouden gaan doen", vertelt de bondscoach. "Maar voor de televisie naar een wedstrijd van jouw ploeg kijken is een ramp, kan ik je vertellen."

"Je ziet zoveel dingen die je anders zou willen zien, al is het soms maar een metertje naar links of rechts", vervolgt hij. Toch probeerde hij de staf ter plaatse het werk te laten doen. "Ik heb mij beperkt tot een telefoontje naar teammanager Wouter Jansen. Ik las dat die had gezegd dat ik vond dat het compacter moest bij ons en dat was ook zo. En dan hoop je vanuit Nederland maar dat het ze het over de streep trekken."

Dat was ontzettend spannend, vond Advocaat. "Ik was kapot na de wedstrijd, veel meer dan als ik langs het veld sta. Dan kun je dingen zo neerzetten zoals je het wil, raak je je energie kwijt. Dit was zo’n belangrijke wedstrijd." Hij werd dan ook 'helemaal gek' toen de scheidsrechter naar de stip wees in het voordeel van Jamaica. "Dat was helemaal geen penalty, dat zag je meteen. Gelukkig greep de VAR in. Daar is hij ook voor, maar je weet het nooit hè."

Mooiste prestatie?

Vindt hij de stunt met Curaçao dat als kleinste land ooit naar het WK gaat de mooiste prestatie in zijn carrière? "Nou, wel het gekste dat ik ooit als trainer heb bereikt", antwoordt Advocaat. "Dit is zo mooi voor het eiland en de spelers die van ver zijn gekomen."

"Na zo’n prestatie ben je geneigd om te zeggen dat dit het allermooiste is wat ik heb meegemaakt, maar dan doe je heel veel andere momenten tekort", legt hij uit. Het heeft in ieder geval wel veel teweeg gebracht. "Ik heb nog nooit zoveel berichtjes in mijn telefoon gezien na een wedstrijd."

Loting WK voetbal

Curaçao gaat op 5 december in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van het WK voetbal. In de zomer van 2026 worden de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gespeeld. Het eiland zit in pot 4 en kan dus op papier drie sterkere landen loten. Een onderonsje met het Nederlands elftal is ook mogelijk.