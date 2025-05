'Klein ongelukje' kostte debuterende darter wedstrijd: 'Ik heb er nu nog last van'

Podcastpresentator Damian Vlottes neemt maar wat graag darters op de hak, maar in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door moet hij het zelf ontgelden. Een 'ongelukje' tijdens zijn debuut op de Development Tour wordt uitgebreid besproken door hem en ex-profdarter Vincent van der Voort.

Vlottes deed voor het eerst mee op de talententour van de PDC en pakte zelfs wat prijzengeld. Van der Voort was mee en zag dat het weekend niet helemaal vlekkeloos verliep voor Vlottes. "Tegen Danny Jansen kwam ik ook tekort, want ik had een klein ongelukje", grinnikt Vlottes beschaamd. "Ik was te laat, want ik lag te pitten."

Voedselvergiftiging

Van der Voort doet er een schepje bovenop. "Je lag te slapen in je auto. Dat heb ik nog nooit gehad. Dat ze op het raam moesten kloppen om me wakker te maken." Vlottes kan er als een boer met kiespijn om lachen, maar komt wel met een uitleg. "We waren vrijdagavond lekker uiteten en daar heb ik voedselvergiftiging opgelopen."

Dit is Vincent van der Voort: darter met ongezouten mening moest stoppen na fysieke- én privéproblemen Vincent van der Voort geniet momenteel noodgedwongen van zijn dartspensioen. Ooit was hij 'de snelste darter van allemaal', getuige ook zijn bijnaam Fast Vinny. Maar de laatste jaren raakte zijn carrière in het slop door fysieke- én privéproblemen. Inmiddels is hij vooral analist bij Viaplay en maakt hij elke week de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hier lees je alles wat je moet weten over Vincent van der Voort.

'Heb er nu nog last van'

Dat kostte hem de volgende ochtend zijn wedstrijd tegen ex-prof Jansen. "Ik heb er nu nog last van. Ik heb toen niet zo'n beste nacht gehad en ik trok het niet meer. Toen besloot ik dus even te gaan liggen. Toernooi begon ook eens eerder dan een dag ervoor. Maar dat terzijde, je moet gewoon op tijd zijn. Alles zat tegen, maar je moet altijd naar jezelf kijken."

'Toen ben ik eruit gehaald'

Vlottes probeert Van der Voort ook nog een bekentenis te ontlokken, maar die stelt zoiets nog nooit meegemaakt te hebben. "Ik moest ooit aanmelden voor de Nederland Open, maar ik stond bij de verkeerde tafel. Het was heel druk, dus toen ik bij de goede tafel was zeiden ze al dat ik te laat was en ben ik eruit gehaald."

Brandalarm bij Nederlandse topdarter roept herinneringen op: 'Ik sloeg een bord kapot' De Nederlandse topdarter Jermaine Wattimena appte Vincent van der Voort meteen toen zijn wedstrijd op de Euro Tour in Sindelfingen vanwege een bizarre reden werd uitgesteld. "Dit is echt iets voor je podcast, schreef hij", haalt Van der Voort het appje aan in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren.