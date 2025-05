Brandalarm bij Nederlandse topdarter roept herinneringen op: 'Ik sloeg een bord kapot'

De Nederlandse topdarter Jermaine Wattimena appte Vincent van der Voort meteen toen zijn wedstrijd op de Euro Tour in Sindelfingen vanwege een bizarre reden werd uitgesteld. "Dit is echt iets voor je podcast, schreef hij", haalt Van der Voort het appje aan in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Wattimena moest in Duitsland tegen Daniel Klose liefst twee uur wachten voor de partij begon. De Nederlander stond klaar aan de oche om te gooien, toen ineens het brandalarm in de zaal afging. Zodoende kon hij niet meer in de middag spelen, maar werd zijn wedstrijd last minute naar de avond verplaatst. "Dat is wel lastig", vinden Van der Voort en de Belgische topdarter Kim Huybrechts, die te gast is in de podcast Darts Draait Door.

'Dat is niet makkelijk'

"Je hebt de hele voorbereiding achter de rug, staat er klaar om te beginnen en dan moet je weer twee uur terug om te wachten... Dat is niet makkelijk", voelt Huybrechts met Wattimena mee. "Je adrenaline werkt natuurlijk helemaal toe naar dat moment. Gaat opeens dat brandalarm af, word je eraf gehaald en weet je even niet wat er gebeurt", vindt ook Van der Voort. Hij maakte 'lang geleden' ook eens zo'n lastige wijziging mee.

'Ik sloeg een bord om'

Op een Euro Tour in Oostenrijk was Van der Voort ingedeeld als vijfde wedstrijd van de avond op bord 2. Maar bij binnenkomst in de zaal deelde de toernooidirecteur aan hem mee dat hij ineens verplaatst was naar de derde wedstrijd op bord 1. "Dan heb je even anderhalf uur minder. Daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Verloor ik ook nog eens. Toen kreeg ik een kleine attack. Ik sloeg een bord om en toen heb ik de toernooidirecteur verteld wat ik van hem dacht."

'Dat werkt als een rode lap op een stier'

De precieze woorden kan Van der Voort niet herhalen in de podcast, maar Huybrechts weet nog wel wat er gebeurde. Hij was bij het moment achter de schermen. "Ik kan je vertellen... De hele zaal stond vol lof te luisteren naar de hele mooie ode van Vincent aan hem", reageert de Belg cynisch. Van der Voort: "Hij kon het echt niet maken. Maar hij zei dat hij de toernooidirecteur was en hij deed wat hij wilde. Dat werkt als een rode lap op een stier bij mij."

