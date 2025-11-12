Saint de Boer groeit op in een echte voetbalfamilie. Zijn moeder Beau vreest echter dat haar 2-jarige zoon niet in de voetsporen van zijn vader en opa zal treden. Toch doet papa Calvin Stengs zijn uiterste best.

Het gezin verhuisde afgelopen zomer naar Italië. Stengs wordt dit seizoen namelijk door Feyenoord verhuurd aan Pisa SC. Daar speelde hij echter nog maar 11 minuten, verdeeld over twee wedstrijden. Daarna raakte de aanvaller geblesseerd. Hij werd eind september geopereerd aan zijn lies en moet minstens drie maanden revalideren.

In de tussentijd kan hij wel zijn zoontje vermaken. Influencer Beau de Boer liet eerder al weten dat Saint zich snel verveeld in Italië. Maar nu kan hij gaan trainen om in de voetsporen van zijn bekende familieleden te treden. Al moet hij nog veel leren.

Zijn moeder is namelijk nog niet onder de indruk van de skills van Saint. Stengs en De Boer hebben een goal voor hem in de woonkamer gezet waarop hij kan oefenen. De voetballer legt de ballen voor hem klaar, maar de 2-jarige weet ze niet te scoren. "Tot zover Saint zijn voetbalcarrière", schrijft Beau bij de beelden. "Zijn vader is Calvin Stengs en zijn opa is Frank de Boer", zegt ze er voor de duidelijkheid nog even bij.

'Je moet er gewoon voor gaan'

"Hij twijfelt te veel", is het commentaar van Stengs. "Je moet er gewoon voor gaan", geeft De Boer als tip mee. Dat lijkt te helpen, want uiteindelijk doet Saint zijn voetbalfamilie toch nog eer aan met een goal. Er barst luid gejuich los in de woonkamer. "Dit was de enige goede bal van de 1000", aldus moeder Beau.

De 25-jarige De Boer liet eerder al weten dat de 2,5-jarige Saint in een moeilijke leeftijdsfase zit. Hij zegt op alles nee en heeft last van driftbuien. "Ik word niet goed. Hij luistert ook bizar slecht", aldus zijn moeder. Wie weet biedt voetballen de oplossing.