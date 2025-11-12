Als er één woord is dat de huidige gang van zaken bij Ajax samenvat, dan is het wel: chaos. Het is te gek voor woorden dat Alex Kroes, de vertrekkende technisch directeur, betrokken is bij het aanstellen van een nieuwe trainer. Hoe kan iemand die zelf heeft besloten om op te stappen, de toekomstige koers van de club blijven bepalen?

Ajax zit straks met een trainer waar de nieuwe technisch directeur helemaal geen oren naar heeft. Dit is het perfecte recept voor nóg meer problemen. Het is de omgekeerde wereld dat Ajax nu eerst een trainer zoekt en pas daarna de rest van de organisatie op orde wil brengen. Het is typerend voor een club die al jarenlang, met uitzondering van vorig jaar onder Francesco Farioli, in chaos verkeert.

Dweilen met de kraan open voor Ajax

Het maken van een helder plan móét altijd de eerste stap te zijn bij een club in de problemen. Waar wil je als club naartoe? Wat is je visie? Op basis daarvan stel je een technisch directeur aan die deze strategie kan uitvoeren. En pas daarna zoek je een trainer die past bij dat plan. Natuurlijk was het een unieke kans om de clubloze Erik ten Hag aan te stellen, maar niet voor niets heeft hij er geen oren naar. Bij Ajax is logica ver te zoeken. Zo blijft het dweilen met de kraan open.

Gebruik de kennis van ex-prominenten

Ajax is een club met een rijke historie, vol iconen die de club door en door kennen. Waarom wordt daar niet beter gebruik van gemaakt? Denk aan oud-spelers en trainers die weten wat het betekent om Ajax te zijn. Zij hebben de ervaring en het inzicht om de club weer op de rails te krijgen. Het is tijd dat de club luistert naar mensen die begrijpen wat het betekent om te presteren onder de vlag van Ajax, in plaats van blind te vertrouwen op de huidige beleidsmakers.

'Tussenjaar' voor Ajax

De Eredivisie is nog maar enkele maanden onderweg, maar het is wel duidelijk dat de top twee dit seizoen buiten bereik ligt voor de recordkampioen van Nederland. Daarom moet dit jaar worden gezien als een tussenjaar. Een periode waarin de club de tijd neemt om orde op zaken te stellen, een stevig fundament te leggen en weer te bouwen aan een toekomst.

Dat betekent echter niet dat de lat extreem laag moet liggen en dat er niets verwacht mag worden van de Amsterdammers. Met de huidige selectie moet Europees voetbal gewoon haalbaar zijn. Ajax beschikt nog altijd over meer kwaliteitsspelers dan clubs als FC Utrecht, FC Twente, NEC en FC Groningen. Maar dat lukt alleen als er een trainer komt met een goed plan, die het beste uit deze selectie kan halen.

Het begint bij een plan

De kern van de oplossing lijkt simpel: schoon schip maken en een duidelijk plan uitstippelen. Zolang Ajax blijft opereren in de chaos en verkeerde prioriteiten stelt, zal de club blijven worstelen. Het is tijd voor verandering en beleidsbepalers die verder kijken dan de waan van de dag.

