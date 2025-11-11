Shane Kluivert treedt langzaam maar zeker in de voetsporen van zijn vader Patrick en in die van zijn broer Justin. De jonge aanvaller van FC Barcelona speelt in de jeugdelftallen van Nederland, máár voelt zich ook Spaans.

De 18-jarige buitenspeler woont namelijk al langer in Spanje dan hij in Nederland heeft gewoond. "Doordat ik al zo lang in Spanje woon, voel me ook een beetje Spaans", zegt hij in gesprek met ESPN. Nu is hij voor even terug, om zich met Oranje onder 19 op te maken voor een nieuwe interlandperiode. De teller staat momenteel op vijf interlands in die leeftijdscategorie voor Kluivert.

Zijn grote broer Justin is momenteel speler van Oranje. De aanvallende middenvelder van Bournemouth staat op tien interlands voor het Nederlands elftal. Hun vader Patrick kwam in zijn carrière tot liefst 79 wedstrijden voor Nederland, waarin hij veertig keer scoorde. De 49-jarige oud-spits werd vorige maand ontslagen als bondscoach van Indonesië.

'Dat vragen mijn vrienden ook weleens'

De jongste Kluivert kreeg de vraag of hij wel eens nadenkt over een toekomst bij Spanje, zoals Dean Huijsen. De verdediger van Real Madrid is zoon van een Nederlandse voetballer (Donny), maar koos niet voor Oranje. Kluivert: "Mijn vrienden vragen me ook weleens of ik voor Spanje wil uitkomen, maar ik heb altijd gezegd dat mijn hart in Nederland ligt. Ik vind het superfijn om voor Nederland uit te komen. Dit is mijn land."

Oude vrienden spelen nu in het eerste elftal

Kluivert maakt zijn minuten in de onder 19 van FC Barcelona, terwijl zijn oud-teamgenoten Lamine Yamal en Pau Cubarsi schitteren in het eerste elftal. "Ik heb ze van dichtbij meegemaakt", zegt hij over die twee. "Het is prachtig om te zien hoe ze nu op het hoogste niveau in La Liga en in de Champions League spelen. Zelf probeer ik elke dag mijn best te doen en iedere dag beter te worden. Dat is het enige dat ik kan doen."