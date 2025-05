Remy Bonjasky bespot 'acterende' topkickbokser Rico Verhoeven: 'Dan komt er kortsluiting bij hem'

Kickbokskampioen Rico Verhoeven en vlogger Alex Soze hebben elkaar over en weer beledigd. Soze vindt dat Verhoeven een gladjakker is, die 'overdreven sociaal wenselijk gedrag' vertoont. Andersom bestempelt de Glory-knokker het internetfenomeen als 'grappenmaker, pannenkoek en praatjesmaker'. Remy Bonjasky doet er nu ook zijn zegje over.

Bonjasky, ook een behoorlijk succesvolle kickbokser (meervoudig winnaar K-1 World Grand Prix), buigt zich in de podcast Warrior Code over de woordenstrijd. Mede-presentator Marinho Gordon vraagt aan Bonjasky of Verhoeven er wel goed aan doet om op dit soort uitlatingen te reageren.

Een volger van de podcast stelt dat bijvoorbeeld Badr Hari 'nooit zou reageren op een nobody', wat Soze in zijn ogen dus is. "Hij heeft die legend-aura. Iedereen voelt zijn energie als hij de kamer in komt. Verhoeven mist dat door zulke acties", aldus de volger.

Huilende Rico Verhoeven

Bonjasky erkent dat hij niet naar de hele aflevering van het tv-programma 'Klasgenoten' heeft gekeken, waarin Verhoeven te gast was. Soze vond dat Verhoeven zich in dat programma aanstelde, door te huilen omdat hij vroeger wellicht weleens iemand had gepest. Wel had Bonjasky de reacties daarop in Vandaag Inside gezien. Verhoeven werd in VI stevig aangepakt.

'Hij slaat door'

Marinho Gordon kan zich wel vinden in de kritische noten van Soze. "Verhoeven slaat door in het acteren", stelt hij. "In iets willen doen en zijn wat er niet is. Kijk, heel simpel, wat gebeurde er? Ten eerste, hij geeft toe dat hij een pestkopje was en eigenlijk nog steeds is. Dan denk ik: huh? Je huilt om alles wat er gezegd wordt over je. Hij wil een zielig, romantisch-achtig verhaal vertellen, die Ricardo. Oh, nu ga ik ook Ricardo zeggen... Rico. Maar zijn hele verhaal is een groot toneelstuk."

Acteren

Bonjasky hoort het relaas van zijn collega lachend aan en doet dan zijn zegje. "Weet je nog wat ik vorige keer zei? Als die camera's aanstaan, komt er een soort kortsluiting bij hem. Dan gaat hij op een bepaalde manier acteren. Maar jezelf zijn is goed genoeg." Hij overweegt nu dan maar om 'Klasgenoten' op te snorren. "Ik voel me verplicht om te kijken, dan kunnen we er het de volgende keer over hebben."

Bonjasky blikt daarna terug op zijn gloriejaren. "Toen spraken er ook heel veel mensen over mij. Maar so what? Ik was de kampioen. Verhoeven moet denken: 'Ik ben de kampioen, dus fok it.' Maar hij zit er kennelijk toch mee."