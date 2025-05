Rico Verhoeven wordt wederom verrast door zijn verloofde met uniek cadeau voor zijn verjaardag

Rico Verhoeven werd op 10 april 36 jaar en dat was voor zijn verloofde Naomy van Beem een reden voor een feestje. De vechter werd met een blinddoek in de auto geleid om vervolgens naar een plek te rijden waar al zijn dierbaren op hem stonden te wachten.

Verhoeven werd door zijn verloofde met een blinddoek naar een restaurant in Amsterdam geleid. Daar waren zijn goede vrienden en familie om samen met hem zijn 36e verjaardag te vieren. Met een prachtig gedekte tafel ging hij samen met zijn verloofde en dierbaren een hapje eten om vervolgens een feestje te vieren. Zo werd er een potje stoelendans gedaan en werd er lekkere sushi gegeten. Eerder gingen de twee ook samen naar een concert van R&B-artiest Usher.

Voorbereidingen

Verhoeven is zelf ook vol in training voor zijn volgende verdediging van de zwaargewichttitel. Op 14 juni neemt The King of Kickboxing het op tegen de Russische knokker Artem Vakhitov. De voormalig licht zwaargewichtkampioen van Glory vocht tijdens een uitstapjein de Dana White Contender Series van de UFC, maar inmiddels is hij terug bij Glory. Toen Vakhitov kampioen was in het licht zwaargewicht zette Glory de Rus uit de organisatie vanwege de inval van Rusland in Oekraïne.

Dit is Artem Vakhitov, tegenstander van Rico Verhoeven: Rus met zege op latere UFC-kampioen werd eerder uit Glory getrapt Glory maakte eind maart bekend dat Rico Verhoeven op 14 juni zijn titel op het spel zal zetten. De tegenstander: voormalig licht zwaargewicht-kampioen Artem Vakhitov. Voor sommige fans wellicht een onbekende naam, maar de Rus bereikte al heel veel in zijn loopbaan. Maar hoe kwam hij tot dit titelgevecht en waarom werd hij eerder op straat gezet door Glory?

Buiten de ring

Buiten de ring is Verhoeven ook bezig met zijn toekomst. De zwaargewichtkampioen van Glory is bezig met zijn acteercarrière. Zo pakte hij al een hoofdrol in de actiefilm The White Lotus en was hij actief in meerdere Nederlandse films. Ook heeft hij een Asian Fusion-restaurant in Eindhoven genaamd Mood Street Food. Dit restaurant heeft Verhoeven samen met topchef Eveline Wu.