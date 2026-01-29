De Olympische Winterspelen gaan bijna van start. De Nederlandse atleten hopen in Milaan optimaal te kunnen presteren en doen dat onder toeziend oog van hoog bezoek op de tribune: de koninklijke familie brengt ook een bezoekje aan de Spelen. Dat roept herinneringen op bij oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As.

Op 6 februari vindt de openingsceremonie plaats en gaan de Spelen van start. Sportfans kunnen weer genieten van de Nederlandse toppers. "Wie daar ook altijd aanwezig is, op elke Spelen weer, is onze koninklijke familie", zegt Van As in de podcast voor Sportnieuws.nl.

Bijzonder

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn van de partij en ook prinses Amalia zal een bezoek brengen aan Milaan. "Is dat belangrijk voor de atleten? Krijgen ze daar extra energie van?", vraagt Van As haar oud-teamgenote Hoog, met wie ze twee keer olympisch goud won. "Nou, ik vond het wel tof dat ze er waren", antwoordt die. "Ik ging er niet beter of slechter van hockeyen, maar ik vond dat wel bijzonder."

De eerste keer was in Peking in 2008. "De eerste wedstrijd zaten ze daar op de tribune bij ons. Dat weet ik wel echt nog heel goed. Van tevoren weet je dat ze er zitten en tijdens de wedstrijd ben je er totaal niet mee bezig. En bij het uitlopen, dan loop je een rondje en bedank je het publiek en dan zie je ze zitten. Ja, dat is toch een bijzonder moment." Daar is Van As het mee eens. "Het is hartstikke bijzonder."

Fanatiek

"Hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen?", vervolgt Hoog. "En ze zijn ook altijd zo uitbundig aan het schreeuwen en aanmoedigen", herinnert Van As zich. "Ze houden zich niet in", reageert Hoog. "Dat is toch te gek? Het is toch leuk dat het sportliefhebbers zijn. Ze vinden het ook echt oprecht heel leuk." "Ze leven helemaal mee", zegt Van As. "Daar kunnen we ook weer van gaan genieten."

Parijs 2024

Ook op de Zomerspelen van 2024 in Parijs was de koninklijke familie met grote regelmaat van de partij. Het zorgde voor prachtige momenten, onder meer rond de wonderbaarlijke gouden medaille van de 3X3 basketballers. Prinses Alexia ging de wereld over met een opmerkelijk moment in het zwemstadion, waarbij ook de blik van moeder Máxima opviel.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol én de Tinderende skidiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.