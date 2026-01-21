De Nederlandse selectie voor de Olympische Winterspelen van Milaan kan hoog bezoek verwachten op de tribune. Het koningspaar zal voor de start van de Spelen afreizen naar Italië. Ook prinses Amalia steunt de Nederlandse sporters.

Prinses Amalia gaat volgende maand met haar ouders mee naar de Olympische Winterspelen in Italië. De prinses van Oranje vergezelt koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 6 februari bij de openingsceremonie en op 7 februari brengt zij met haar ouders een bezoek aan het Olympisch Dorp. Het koningspaar zelf gaat van 5 tot en met 10 februari naar de Spelen.

Ze zullen mogelijk gaan kijken naar de eerste schaatsster die in actie komt op de langebaan. Joy Beune kan op 7 februari de eerste medaille in het schaatsen bemachtigen op de 3000 meter. Er staat voor haar meteen veel op het spel. De regerend wereldkampioene moet op het eerste onderdeel haar enige kans grijpen op een individuele gouden medaille. Ze plaatste zich namelijk niet voor de 1500 en 5000 meter. Ook Marijke Groenewoud en Merel Conijn maken kans op de olympische titel.

Dick Schoof

Demissionair premier Dick Schoof is ook aanwezig op 6 en 7 februari. De Olympische Winterspelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari 2026 gehouden in de Noord-Italiaanse steden Milaan en Cortina d'Ampezzo. De openingsceremonie vindt plaats in stadion San Siro in Milaan. De sluitingsceremonie wordt gehouden in Verona.

Koning Willem-Alexander is uitgenodigd voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Geluksbrenger

De koninklijke familie bezocht twee jaar geleden ook de Zomerspelen in Parijs. Daar waren ze getuige van veel Nederlands succes. Prinses Amalia was bijvoorbeeld aanwezig bij de sensationele gouden medaille in het 3x3 basketbal, waar Worthy de Jong in de laatste seconden van de finale het winnende schot maakte.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.