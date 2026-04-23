De koninklijke familie bezoekt maandag het Friese Dokkum ter ere van Koningsdag. Koning Willem-Alexander heeft sportieve herinneringen aan die plaats en daarom wordt er speciaal voor hem een mooie uitdaging gecreëerd.

Koning Willem-Alexander schaatste in 1986 nog door de Friese plaats tijdens de Elfstedentocht. Die voltooide hij onder de schuilnaam W.A. van Buren. De organisatie van Koningsdag in Dokkum wil dat de koning die sfeer kan herbeleven op maandag 27 april. Daarom wordt er een ijsbaan van 40 bij 15 meter aangelegd in het centrum van Dokkum.

Een gespecialiseerd bedrijf legt een netwerk van buizen aan in het water, waar koelvloeistof doorheen stroomt, meldt Omrop Fryslân. Daarnaast heeft het Friese waterschap de spuisluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen tijdelijk gesloten. "We helpen de organisatie van Keningsdei graag, zodat dit schaatsonderdeel goed en veilig kan doorgaan", aldus Luzette Kroon, dijkgraaf van het waterschap.

Het is nog de vraag of de koning daadwerkelijk de schaatsen aan zal trekken om zijn prestatie van 1986 te herbeleven. De organisatie laat weten dat de hij "in ieder geval wordt uitgenodigd om het ijs op te gaan".

Olympische Winterspelen

De koning is groot sportliefhebber en genoot in februari nog van de successen van de Nederlandse schaatsers en shorttrackers op de Olympische Spelen. Hij was aanwezig in Milaan, samen met koningin Máxima en prinses Amalia. Daar liet hij ook zijn kennis over een aantal memorabele sportmomenten blijken, tot verbazing van zijn vrouw en dochter.

"Mijn eerste olympische ervaring ooit was in Calgary met Jan Ykema die daar plotseling ook uit het niets zilver won (op de 500 meter in 1988, red.). Met een tijd 36,76. Dat weet ik gewoon nog precies." Op dat moment wisselen Amalia en Máxima een veelbetekenende blik uit en begint de koning te lachen. "Het is ongelooflijk", zei koningin Máxima met een lach. "Alle tijden, alle data", haakt Amalia in.