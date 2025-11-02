Niemand minder dan koningin Máxima blijkt de Argentijnse tophockeyer Nicolás Keenan aan advies te hebben geholpen en dat kan de verloofde van D66-leider Rob Jetten weleens goed van pas gaan komen.

Jetten won met D66 afgelopen woensdag de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen en zo lijkt de 38 jarige partijleider weleens de nieuwe premier te kunnen gaan worden. En dan zal zijn vriend Keenan ongetwijfeld ook nog meer in de belangstelling komen te staan. De tip van Máxima, ook afkomstig uit Argentinië, kan dan weleens handig van pas komen.

De 28-jarige Keenan is tien jaar jonger dan zijn verloofde en hockeyt in Nederland bij HC Klein Zwitserland. De twee kwamen elkaar tegen in een Haagse supermarkt en na een stroeve start kregen ze een relatie. Een klein jaar geleden besloten ze te gaan trouwen.

Een huwelijk dat nogal wat stof doet opwaaien, omdat Jetten in De Slimste Mens liet weten flink wat mensen naar Spanje over te vliegen voor het feest. Dat past volgens nogal wat criticasters niet bij een voormalig klimaatminister. Bij de verkiezingen bleken echter ook veel mensen er geen enkel probleem in te zien.

Koningin Máxima

Keenan, die vorig op de Olympische Spelen in Parijs nog in actie kwam namens Argentinië, ontmoette de Nederlandse koningin Máxima al twee keer. Een tip die zij hem gaf, is hem bijgebleven, zo vertelt hij tegen het AD: "Dat ik goed Nederlands moet leren spreken."

"Als ze zien dat je een buitenlander bent, schakelen Nederlanders meteen over op Engels", vertelde Máxima de hockeyer. "En ze benadrukte dat ik altijd in het Nederlands moest communiceren, zodat ik het vloeiender zou leren spreken. Toen veranderde ze meteen van toon en begon ze Nederlands tegen me te praten.''